Dreame: Proizveo novi automobil, razvija više od 1900ks

Konceptni crossover

Najnoviji korak u tom smjeru je predstavljanje konceptnog crossovera nazvanog Nebula Next 01X, koji bi trebao biti dio planirane automobilske linije kompanije.

Visoki električni automobil kupeovskog izgleda premijerno je predstavljen ove sedmice na velikom sajmu kućanskih uređaja i potrošačke elektronike u Kini.

Iako Dreame još uvijek nema nijedan serijski automobil na tržištu, planovi u automobilskoj industriji već su podijeljeni na tri brenda: Nebula Next, Kosmera i Star Motor. Model 01X zasnovan je na kupeu Nebula Next 01, koji je javnosti predstavljen u januaru.

Ferrari dizajn

Dok je originalni model 01 dizajniran kao nizak i elegantan kupe, njegov stilski identitet je u novom konceptu praktično „podignut“ i proširen, čime je transformisan u crossover koji po proporcijama podsjeća na vozila poput Ferrari Purosangue.

Brend Star Motor ranije je pokazao sklonost preuzimanju dizajnerskih elemenata sa postojećih automobila, ali u slučaju modela 01X izgleda da je kompanija inspiraciju pronašla u vlastitom dizajnu.

Novi crossover zadržava mnoge karakteristike ranijeg modela 01 Coupe.

Dolazi u istoj upečatljivoj zelenoj boji, dok su donji dijelovi karoserije naglašeni elementima od karbonskih vlakana.

Prednja LED svjetla, koja podsjećaju na Ferrarijev dizajn, ostala su gotovo nepromijenjena, a stražnji dio vozila prati sličnu stilsku liniju.

Snaga Dreamovog “Purosangea”

Ipak, možda je najzanimljiviji dio ovog koncepta skriven ispod karoserije. Dreame tvrdi da je razvio prvi baterijski paket u čvrstom stanju koji je spreman za masovniju proizvodnju.

Plan kompanije je da već ove godine započne s manjim brojem isporuka, dok bi značajnije povećanje proizvodnje trebalo uslijediti 2027. godine.

Prema navodima kompanije, baterija modela 01X ima kapacitet od 60Ah i energetsku gustoću od 450 Wh/kg. Vozilo razvija čak 1.902 konjske snage te može ubrzati od 0 do 100 km/h za samo 1,8 sekundi.

Ipak, ostaje neizvjesno hoće li 01X zaista stići do kupaca. Iako su neke kompanije uspješno ušle na tržište električnih automobila, poput Xiaomi, kao i startupi poput NIO, mnogo je više onih koji su pokušali, ali nisu uspjeli ostvariti dugoročan uspjeh.

Dreame očito ima velike planove u automobilskoj industriji, ali put od atraktivnog koncepta do serijskog modela namijenjenog masovnom tržištu često je dug i izazovan, pa će tek vrijeme pokazati može li kompanija ostvariti svoje ambicije.

