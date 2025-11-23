Funkcija u autu koja može biti štetna po zdravlje, a mnogi je koriste

Moderna vozila donijela su brojne pogodnosti, uključujući grijanje i hlađenje sjedišta. I dok ove funkcije značajno poboljšavaju iskustvo vožnje – posebno tokom vrelih ljetnjih ili hladnih zimskih dana – stručnjaci upozoravaju na moguće zdravstvene rizike ako se koriste prekomjerno, prenosi City Magazine.

Grijanje sedišta, nekada rezervisano samo za luksuznije automobile, danas je postalo skoro standard, dok ventilacija i hlađenje sjedišta znatno povećavaju komfor ljeti. Ipak, urolozi ističu da dugotrajno izlaganje ovim funkcijama može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme.

Opasnosti hlađenih sjedišta

Prekomjerno korišćenje ventilacije sedišta može dovesti do hroničnih problema, uključujući upalu prostate, bolove i poteškoće sa mokrenjem, što direktno utiče na kvalitet života. Prostata ne podnosi dugo sjedjenje, posebno bez redovnih pauza za razgibavanje ili odlazak u toalet. Stručnjaci preporučuju da vozači svaka par sati naprave kratku pauzu, što pomaže ne samo prostati, već i cijelom tijelu.

Grijanje sjedišta – korisno, ali i opasno

Grijanje sjedišta sprečava pothlađivanje i povećava udobnost tokom vožnje. Međutim, previsoka temperatura može izazvati znojenje, stvarajući uslove za razvoj gljivica i iritaciju kože. Dugotrajno izlaganje visokim temperaturama takođe negativno utiče na muške reproduktivne organe, jer prekomjerno grijanje može smanjiti broj spermatozoida i usporiti njihovu proizvodnju, piše avtomagazine.si.

Kako koristiti funkcije odgovorno

Stručnjaci preporučuju umjereno korišćenje grijanja i hlađenja sjedišta. Pravilna podešavanja temperature i redovne pauze tokom dužih vožnji značajno smanjuju rizik od zdravstvenih problema. Udobnost modernih automobila je velika, ali odgovornost vozača i putnika je da funkcije koriste na način koji čuva zdravlje i sigurnost, prenosi Pobjeda.

