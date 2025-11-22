Kako pripremiti automobil za zimu: Pet ključnih koraka za sigurnu vožnju u teškim uslovima

S dolaskom jeseni i zime, uzmite u obzir da vaš automobil bude spreman za prilagođavanje novim, specifičnim i opasnijim uvjetima, a samim time i vašu sigurnost u saobraćaju.

Evo kako pripremiti automobil za zimu.

1. Gume

Svakako, zamjena ljetnih guma zimskima očito je jedan od najvažnijih koraka u prevenciji bilo kakvih neugodnih situacija u saobraćaju, no statistika nažalost pokazuje da veliki dio vozača ovo i dalje zanemaruje. Iako mnogi vlasnici automobila ne očekuju, već ispod 7 stepeni i najgora zimska guma pokazuje bolja svojstva od najbolje ljetne, posebno kada govorimo o zaustavnom putu na mokroj ili snježnoj podlozi. Stoga, pamet u glavu i trk po novu “obuću” za vaš automobil. Osim guma, poželjno je u automobilu nositi lance za gume posebno ako krećete na duže putovanje, a preporuka je da se oni (odgovarajući s obzirom na dimenzije guma) koriste kada se na cesti nalazi više od pet centimetara snijega.

2. Akumulator

Treba uzeti u obzir da ćete za vrijeme zimskih mjeseci svjetla koristiti duže, te da će vjerovatno biti upaljeni grijači stakala, retrovizora i sjedala, što dodatno napreže akumulator, koji je već u startu zbog izloženosti nižim temperaturama izgubio na svojoj izlaznoj snazi. Kako se ne bi našli u situaciji da u hladno jutro ne možete upaliti automobil zbog smanjenog kapaciteta akumulatora, isti svakako provjerite prije zime i promijenite ga ako se pokaže potrebnim. Radi se o potrošnom elementu koji to i inače zahtijeva. Zanimljivo je da se čak 85 posto kvarova događa zbog akumulatora ili alternatora.

3. Antifriz

U rashladnom je sistemu uz čistu vodu potrebno koristiti i određenu dozu antifriza, koji zimi ima bitan zadatak da snizi tačku ledišta tekućine, ali i štiti od korozije. Nedovoljna količina može dovesti do toga da se tekućina smrzne, što sa sobom može povući velike probleme poput pucanja bloka motora, piše Automobili.hr.

4. Brisači

U uvjetima smanjene vidljivosti potrebno je obratiti pozornost na potencijalno oštećene metlice brisača, koje bi trebalo zamijeniti jednom godišnje, a dodatno provjeriti prije dolaska zime. Također, potrebno je provjeriti stanje tekućine za pranje stakala i koristiti onu koja lakše čisti led i sol.

5. Sve ostalo

Ako je ikako moguće, automobil u zimskom periodu držite u garaži ili bar pod ceradom, dakle u uvjetima koji će štititi karoseriju, lak, stakla i tekućinu od smrzavanja. Kod sistema goriva poželjno je prekontrolirati ima li u spremniku nakupina vode nastale kondenzacijom u ljetnim mjesecima. Svakako provjerite sve žarulje i opremite automobil jednostavnom, ali korisnom opremom poput posebnih sredstava protiv zaleđivanja brava, za odmrzavanje brtvi vrata i stakala, lopate, soli i strugalica za snijeg.

