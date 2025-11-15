ADAC objavio šta nikad ne smijete imati u automobilu: Kazna i do 10.000 eura

Prema njemačkim propisima, svaki vozač mora u automobilu imati: važeću vozačku dozvolu, prometnu dozvolu (ali ne i knjižicu vozila), dokumentaciju o mogućim preinakama vozila, sigurnosni trokut, reflektirajući prsluk i kutiju prve pomoći kojoj nije istekao rok trajanja.

Ako policija tijekom kontrole utvrdi da nešto od toga nedostaje, slijedi manja, ali neugodna novčana kazna.

ADAC posebno upozorava na noževe i replike oružja, koji se nikako ne smiju držati unutar dosega vozača. Ako policija pronađe takav predmet – primjerice nož u pretincu – to se smatra kršenjem Zakona o oružju. Zabranjeno je imati u vozilu: noževe koji se mogu otvoriti jednom rukom („Einhandmesser“), noževe s fiksnom oštricom duljom od 12 cm, Softair pištolje i slične replike oružja. Dopušteni su samo obični džepni noževi čija oštrica obično ne prelazi sedam centimetara.

Osim noževa, u automobilu ne smiju biti: eksplozivne tvari i velike količine pirotehnike, veće količine goriva izvan spremnika, određene kemikalije, vatreno oružje, nezaštićene životinje te predmeti koji ometaju vidljivost ili ugrožavaju sigurnost, kao što su duge daske koje vire iz vozila.

ADAC naglašava da policija tokom redovne kontrole nema pravo pretraživati vozilo, otvarati vrata ili zavirivati u unutrašnjost, osim ako postoji sumnja na kazneno djelo, opasnost od neposredne štete ili sudski nalog. Ipak, odbijanje suradnje može dovesti do dodatnih policijskih mjera.

Facebook komentari