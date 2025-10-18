Proizvođač automobila Ford povlači više od 290.000 vozila u Sjedinjenim Američkim Državama.

Vozila povlači zbog problema sa sistemom kamere za vožnju unazad.

Razlog za to je to što sistem zadnje kamere u vozilima američke kompanije možda neće pravilno prikazivati slike u određenim uslovima osvetljenja.

To bi moglo da poveća rizik od sudara, prenio je AP. Opoziv obuhvata određena vozila modela F-250 SD, F-350 SD i F-450 SD.

Proizvedena su između 2020. i 2022. godine. Proizvođač automobila je saopštio da je od 20. septembra bio upoznat sa 10 prijava. Prva prijava je zabilježena 20. januara 2022. godine.

Ford nema informacije o bilo kakvim prijavama o nesrećama ili povredama u vezi sa ovim stanjem. Dileri proizvođača automobila besplatno će ažurirati softver modula za obradu slika pogođenih vozila.

Očekuje se da će privremena pisma biti poslata vlasnicima vozila 20. oktobra. Dodatna će im biti poslata kada konačno rješenje bude dostupno, što se očekuje u martu 2026. godine

