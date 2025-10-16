Ovo je 10 najboljih malih automobila za gradsku vožnju – praktični, okretni i ekonomični

Mnogima od nas gradska vožnja često je izvor nervoze. Sve te raskrsnice, gužve, trake, semafori i nepredvidivi učesnici u saobraćaju nerijetko dovode živce vozača do tačke usijanja. Zato, prilikom izbora automobila, uvijek treba birati one s kojima ćete imati što manje razloga za stres i nervozu, a pritom uštedjeti i dobru količinu novca.A sada, prelazimo na predstavljanje 10 najboljih automobila za gradsku vožnju – deset sjajnih malih četvorotočkaša koji su lijepi, okretnI i ekonomični.

Renault Twingo

Ako tražite automobil koji je moderan, a istovremeno i praktičan, Renault Twingo ispunjava sve te uslove. Zahvaljujući motoru koji se, poput onog u Porscheu, nalazi pozadi, Twingo ima krug okretanja koji može parirati čak i poznatim londonskim taksijima, što ga čini savršenim izborom za vožnju po uskim gradskim ulicama.

Volkswagen UP!

Od kada je prvi put predstavljen 2011. godine, Volkswagen Up! je više puta proglašavan za najbolji mali gradski auto. Sa svojim kockastim oblikom i pametno osmišljenim detaljima, ovaj model je idealan za one koji traže praktičan, ali i diskretno elegantan automobil.

Hyundai i10

Možda nije najprivlačniji automobil na svijetu, ali ono što Hyundai i10 gubi na izgledu, nadoknađuje kvalitetom izrade, pouzdanošću i bogatom osnovnom opremom. Ako pitate automobilskog stručnjaka koji bi vam mali gradski automobil preporučio – velika je vjerovatnoća da bi izdvojio upravo i10.

Fiat 500

Za razliku od prethodnog modela, ako vam je stil važniji od praktičnosti, Fiat 500 je pravi izbor za vas. Omiljen među mladim i modernim vozačima, ovaj automobil spaja retro dizajn s modernim karakteristikama, pa je zabavan, atraktivan i izuzetno jednostavan za vožnju po gradu. A što se parkiranja tiče – pravi je šampion.

Toyota Aygo

Svaka nova generacija Toyote Aygo dizajnirana je upravo za urbanu vožnju, zbog čega je ovaj model već više od deset godina jedan od najomiljenijih malih gradskih automobila. Kompaktan, živahan i štedljiv, Aygo je pravi izbor za svakodnevne gradske avanture.

Citroën C1

Citroën C1 je pristupačna alternativa Fiatu 500, sličnog karaktera i privlačnog izgleda. Njegove male dimenzije čine ga idealnim za kretanje kroz gradske gužve, a noviji modeli donose i opciju panoramskog kliznog krova – što posebno privlači mlađe vozače željne vedrijeg i otvorenijeg doživljaja vožnje.

Fiat Panda

Na granici između gradskog automobila i SUV-a, Fiat Panda je robustan mali automobil koji se podjednako dobro snalazi i na asfaltu i na seoskim putevima. Sa mnogo prostora za putnike i prtljag te pet vrata u standardnoj verziji, Panda je vjerovatno najpraktičniji automobil u ovom izboru.

Kia Picanto

Iako su se vozači ranije znali podsmjehivati Kiji, Picanto je dokaz da ovaj brend itekako zna napraviti kvalitetan mali gradski automobil. Zahvaljujući preciznom upravljanju i kompaktnim proporcijama, Picanto se s lakoćom provlači i kroz najuže gradske ulice, a uz to i izgleda vrlo moderno.

Smart ForFour

Dijeli mnoge elemente dizajna s Renaultom Twingom, uključujući motor smješten pozadi, što mu omogućava izuzetno mali krug okretanja. Smart ForFour je poznat po energetski efikasnim motorima, a u nekim zemljama čak ima i pogodnosti poput oslobađanja od putarine – praktičan, moderan i štedljiv izbor za grad,piše N1

Peugeot 108

Zahvaljujući prepoznatljivom Peugeotovom dizajnu, Peugeot 108 predstavlja veliki korak naprijed u odnosu na stariji model 107. Slično kao Citroën C1, nudi mnogo opcionalne opreme i mogućnosti personalizacije. Klizni krov posebno se dopada mlađoj publici, čineći ovaj model savršenim spojem elegancije i zabave.

