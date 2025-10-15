Mehaničar otkrio: Ovaj 20 godina star auto je najpouzdaniji na svijetu

Odabir automobila jedna je od važnijih odluka koje donosi svaki vozač, bilo da se radi o prvom vozilu ili zamjeni postojećeg. Automobil nije samo prijevozno sredstvo, već i dio svakodnevnog života koji utječe na udobnost, sigurnost i financije. Pri odabiru je važno uzeti u obzir niz faktora, od vrste motora, potrošnje goriva i veličine vozila, do cijene održavanja, sigurnosnih značajki i vlastitih životnih potreba. Vrhunski automehaničar otkrio je jedan 20 godina star automobil koji ima nevjerojatnu pouzdanost i mogao bi biti odličan savjet za one koji traže polovan automobil, prenosi Večernji.hr.

Mehaničar Paul Lucas rekao je da je Ford Focus Mk1 bio njegov najbolji izbor za vozače koji očajnički žele nešto što će trajati. Lucas je objasnio da je svoj Focus kupio prije 15 godina, a model Mk1 i danas radi bez problema. Priznao je i da ne žali jer automobil nije pokazao nijednu manu tijekom godina vožnje, prenosi Daily Express. “Za mene je 20 godina star Ford Focus Mk1 s motorom od 1.6 litara na vrhu ljestvice pouzdanosti. Dizajniran je prije nego što su u automobil ‘ušli’ svi nepotrebni dodaci i čak vam omogućuje da upalite automobil pravim ključem, a ne pritiskom na dugme”, rekao je Lucas.

Mk1 Focus bio je vrlo popularan prilikom svog lansiranja, a 1999. godine osvojio je i nagradu Europskog automobila godine, što znači da Mk1 ima nasljeđe koje će izdržati test vremena. Mk1 se proizvodio između 1998. i 2004. godine, a visokoperformansni RS model predstavljen je 2002. godine. Mk1 Focus i danas je vrlo pristupačan, s modelima dostupnima na tržištu rabljenih automobila.

