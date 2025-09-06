Prvi VW Meet Mostar okupio ljubitelje automobila iz cijele regije: Druženje i promocija duha zajedništva

Ljubitelji Volkswagena, Seata, Škoda te Audi vozila iz cijele regije okupili su se u subotu u Mostaru na događaju pod nazivom “1. VW Meet Mostar”.

Okupilo se dvjestotinjak vozača i njihovih limenih ljubimaca, a događaju, koji je organizirao VAG Club Mostar, prisustvovali su i mnogi ljubitelji automobila iz cijele regije.

Potpredsjednik VAG Cluba Mostar Zoran Pehar kazao je tom prilikom kako su izuzetno zadovoljni posjetom te da su se njihova očekivanja poduplala.

– Za današnji događaj prijavljeno je 200 automobila, što je izuzetno dobro za prvi skup, a očekujemo i oko 400-500 posjetilaca. Na ovom skupu nema nekih takmičenja s autima, ali bit će među posjetiocima, i to “šarafanje dvije felge”, odnosno skidanje i vraćanje točka i slično. Nadamo se da će sve dobro proći te da ćemo naredne godine početkom devetog mjeseca, na još većem nivou organizairati 2. VW Meet Mostar – kazao je Pehar.

Cilj susreta je, kako je dodao, druženje i povezivanje automobilskih entuzijasta, ali i promocija pozitivnog duha zajedništva koji krasi ovu vrstu okupljanja.

Događaj je ponudio bogat cjelodnevni program, a posjetioci su mogli uživati u izloženim tuniranim vozilima, društvenim takmičenjima timova i pojedinaca, tomboli s atraktivnim nagradama i dobroj atmosferi uz muziku, druženje i promotivne cijene hrane i pića.

Facebook komentari