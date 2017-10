Rasprava oko patika: Koje boje vidite na njima?

Korisnica Facebooka, Nikol Koltard, objavila je fotografiju patika svoje prijateljice, sa pitanjem koje su one boje.

Odmah su se u razgovor uključili njeni prijatelji, a fotka je brzo postala viralna i proširila se na drugim društvenim mrežama. Mnogi smatraju da su ružičasto-bijele, dok drugi vide kombinaciju sivo-plave boje. – Tvrdim da su svijetlo-ružičaste sa bijelim crtama, a moja prijateljica vidi sive i plave nijanse. Molim vas, recite mi da su ružičasto-bijele, napisala je Nikol u opisu fotografije, piše “Kurir“.

– Koje boje vi vidite?.

I see this shoe pink and white so… 😂 pic.twitter.com/RKBkbGYSnD

— Ro ¯\_(ツ)_/¯ (@beyondtw0souls) October 11, 2017