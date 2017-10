Najkomplikovaniji horoskopski znak

Za svoju ljubav daće sve, a često će šokirati svojim izborom. Buntovne Vodoliije najčešće biraju za partnera osobe koje su neobične.

Vodolije su osobenjaci velikog srca i kreativnog uma. Za njih je idealan partner koji razmišlja i živi kao oni, ljubav je za njih sve ili ništa. Ne igraju igrice i ne vole ih, piše “B92“.

Za svoju ljubav žrtvovaće sve. Ići će do krajnjih granica, odričući će svega, a upravo zato što vole snažno, to očekuju i od svog partnera. Ako ne ispuni očekivanja, toj romansi može doći kraj bez obzira na to koliko se vole. Mogu da izdrže, svašta će pretrpjeti, ali potrebno im je mnogo pokazivanja ljubavi. Ako to ne dobiju, otići će bez obzira na to koliko im srce pucalo.

Ako Vodoliji slomite srce, nastaje katastrofa. Automatski se isključuju, dižu zidove ispred sebe i za druge ljude biće još nedostupniji.

Još jedan od razloga zašto su Vodolije komplikovane u ljubavi jeste i to što se lako uvrijede. Možda vam to neće odmah pokazati, ali će vam sigurno zamjeriti.

