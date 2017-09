Tri horoskopska znaka kojima jesen donosi novu ljubav

Kojoj god grupi da pripadate, ako ste rođeni u jednom od tri znaka koje ćemo navesti, imat ćete dosta razloga za radovanje u narednim mjesecima.

Bik

Period koji polako prolazi nije bio za mnoge Bikove baš najbolji kada je ljubav u pitanju. Partner je imao dosta zamjerki na vaše ponašanje i postupke, ali se konačno to sve mijenja, te ništa neće utjecati na to da budete loše volje i raspoloženja. Pred nama je mjesec kada ćete biti dosta emotivniji nego inače, što će prouzrokovati da budete dosta romantičniji i nježniji, pa ćete imati dosta volje i želje da pripremate neka sitna iznenađenja za svoju voljenu osobu što će vašu vezu unaprijediti ili će dovesti do toga da pronađete novog partnera. Potrebno vam je i da malo odmorite, da se sklonite od svakodnevice koja vas okružuje, te bi odlazak na neku planinu bio pravi izbor za vas. Flert je zagarantnovan, a ako se prepustite osjećanjima – i ljubav takođe., piše “Oslobođenje“.



Rak

Rakovi, spremite se za zabavu i mnogo ljubavi! Narednih mjeseci bit ćete jako zadovoljni svojim ljubavnim životom. Bit ćete spremni da se potpuno opustite i prepustite ljubavnoj euforiji i novim poznanstvima, a među njima će se naći i jedno koje će vam mnogo značiti u narednom periodu. Očekujte dosta družena, izlazaka, poklona, komplimenata iz čega će se izroditi jedna dobra i stabilna veza. A ako ste već u vezi kojom niste zadovoljni – ovo je idealno vrijeme za kraj i za posvećivanje sebi. Jer, i ljubav prema sebi je ljubav, i to jako važna.

Vodolija

Vodolije, oktobar i novembar vam donose velike promjene ukoliko ste duže vrijeme u vezi. Iako vam se tako ne čini, ali ako ste već neko duže vrijeme sa svojim partnerom, te imate skladan odnos, u narednom periodu je sasvim moguće da ćete poželjeti da taj odnos unaprijedite, što može značiti i skorašnji brak. Ukoliko ste, pak, singl, na vas će jesenje vrijeme djelovati baš onako kako treba – imat ćete želju da se sklupčate uz šolju tople čokolade u zagljaju voljene osobe, koju možete da očekujete sredinom oktobra. Pred vama je miran period pun ljubavi i lijepih emocija.

