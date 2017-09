Ko je najsretniji i najjači znak u horoskopu?

Možda vam zvuči čudno, ali i Rak spada u najjače znakove, i to kada je u pitanju njegova kućica i njegova porodica, ostalo mu nije bitno, piše “B92”

Djevica je strpljiva i odmjerena, a najsnažnija je kada je u pitanju preciznost.

Vaga je umiljata kad nešto hoće, mada ne odstupa ni kada je napadaju. Upravo u tome što se drži onoga što zarcta leži njena jačina.

Strijelčeva snaga je u tome što može sto puta propasti, uvijek ima snage da počne ispočetka. On je zapravo snažan kao feniks koji se opet iznova diže iz pepela.

Mnogi smatraju da je upravo Jarac najjači horoskopski znak, ali nije baš tako. Iako je strpljiv, dobar diplomata i strateg, on puca po šavovima kada su skrivene emocije u pitanju. Tačno je da može da pobjedi sve testove izdržljivosti, snage, istrajnost, ali uspeh i karijera koju jure ih često učini slabašnima.

Škorpionova snaga je u njegovoj nevjerovatnoj brzini regeneracije i strasti sa kojom pristupa životu. Škorpija je jedan od najjačih astroloških znakova ali i najokultniji. Pluton omogućava vulkansku se*sualnu energiju kao i sposobnost da se prodre u misterije metarmorfoze i transformacije i spiritualnu snagu koja može da preobrazi Škorpiju u spritualno biće. Magnetične su, sa prodornim, jakim i hipnotičkim očima, koje odmah odaju Škorpiju.

Iako je Škorpija fantastična, pogotovo na strastvenom i se*sualnom planu, Lav je najjači i najsretniji vatreni znak. On sve razumije jer prava istina je ono što on smatra istinom, prava strana je ona za koju se on opredijelio, a ni svemir nije zagonetka kada je očito da je središte svega upravo tamo gdje se on nalazi, zajedno sa svojom publikom koja mu zadivljeno aplaudira. Sve radi sa stilom i teatralno, ali je slab na laskanje. Ne prihvata prosječne stvari. Za njega samo najbolje ima važnost.

