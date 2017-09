Ispovijest razvedene žene: “Sada sam ljubavnica trojice muškaraca”

“Nedavno sam shvatila da sam dovoljno bila sama i odlučila sam uživati u svom životu ponovno. Rezervisala sam hotel u Italiji i divno se provela. Na godišnjem odmoru shvatila sam koliko mi je nedosatajao se*s svih ovih godina nakon razvoda”, govori 52-godišnjakinja koja je u hotelu upoznala jednog Amerikanca, piše “Jutarnji“…

“Počeli smo čavrljati i nekoliko puta se susreli prilikom večere. On je također bio razveden i tek nešto stariji od mene, ali bio je u dobroj formi. Posljednje večeri šetali smo plažom i držali se za ruke. Poljubili smo se i oboje smo znali da želimo više, pa smo otišli u moju sobu. Taj se*s me učinio upola mlađom i on je proveo čitavu noć u mom krevetu. Bilo je sjajno. Idućeg jutra sam se probudila, a njega više nije bilo. Otišao je na avion, ali ostavio mi je svoj broj. Isprva sam bila povrijeđena, ali kad sam se vratila kući shvatila sam koliko mi je se*s nedostajao. Zato sam odlučila promijeniti svoj život.

Ima jedan muškarac kojeg srećem u parku dok šećem psa. Često zastanemo kako bismo popričali, a ja sam ga jednom prilikom odlučila pozvati kući na piće. Oženjen je, ali činio mi se oduševljenim idejom, stoga sam ga dočekala samo u kućnoj haljini koja je dovoljno otkrivala što se krije ispod. Ostao je zapanjen, ali onda me poljubio i završili smo u krevetu. Sada se se*samo dva puta sedmično.

Otada sam dodala još dvojicu oženjenih muškaraca u svoj život. Moja sestra je zgrožena mojim postupcima, ali mislim da je se to što radim ne treba ticati. Trebam li osjećati grižnju savjesti?”, pitala je anonimna čitateljica Deidre koja joj je odgovorila da su svi ti muškarci oženjeni i kako njihove supruge sigurno ne bi bile sretne da znaju što im rade iza leđa.

“Ali, pošto su sami odgovorni za svoj brak, fokusirat ćemo se na vas. Zašto morate imati trojicu kada možete imati jednog kojem je stalo i koji vas voli?”, upitala je Deidre i zaključila kako je sigurno bila jako povrijeđena kada joj se brak raspao.

“Možda sada mislite da to što se viđate s oženjenim muškarcima znači da se nećete vezati i da nećete više patiti. Ali, nažalost, to nije garancija. Riskirate vašu sigurnost, zdravlje i slomljeno srce, stoga se saberite i počnite se bolje brinuti o sebi. Testirajte se na spolno prenosive bolesti, a onda nađite nekog ko je slobodan i ko će vam pružiti dovoljno ljubavi”, savjetovala ju je Deidre.

