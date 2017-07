“Muž mi je OTIŠAO OD KUĆE u februaru 1993.: 23 godine kasnije detektiv ga je pronašao i rekao mi STRAŠNU STVAR”

Pune 23 godine čekali su odgovor na to pitanje.

Advertisements

“Kako tako možeš da odeš od sopstvene porodice, od rođene djece”, pitala se svojevremeno Linda Iseler, Ričardova supruga. Njih dvoje živjeli su u Indijanapolicu i djelovali su kao sretan par, prenosi “Žena“…

“Bio je spontan, ali i mangup. Stalno je nešto muljao sa svima i bio je uspješan. Baš smo se dobro zabavljali”, kaže Linda. I njihov materijalni status pokazivao je da im ide dobro – velika kuća, stalni prihodi, egzotična putovanja… i onda, 11 godina nakon vjenčanja, Ričard nestaje.

“Pozvao me je na posao i rekao mi da mu nije dobro i da ide u bolnicu. Predložila sam da sačeka ako može pa da idemo zajedno, a on mi je rekao da nema vremena za to“, priča Linda. I od tog trenutka njenom mužu gubi se svaki trag.

Zvala je, kaže, sve bolnice u okrugu, ali on kao da je u zemlju propao.

“Nije ponio ništa od svojih stvari, čak ni odjeću, a bilo je hladno. Ni kaput nije ponio, a ni pasoš. U to vrijeme stariji sin, Metju, imao je 9, a Dag šest godina“, priča dalje Linda.

Na kraju je Linda zaključila da će se Ričard sigurno pojaviti u nekom trenutku. A onda je policija pronašla i njegova kola napuštena na parkingu aerodroma, ali podaci o putnicima nisu pokazivali da je igdje otputovao.

Tog ljeta su Metju i Dag na rođendane dobili čestitke od oca, i svako po 50 dolara.

“Možda ćemo se nekada i vidjeti. Kladim se da vas tad neću ni prepoznati, toliko će vremena proći. Čuvajte majku. Pozdrav od tate“, pisalo je.

Onda se na na ljeto 2015. godine Linda javila na telefon. Zvao ju je detektiv Entoni Kardilo, sa pitanjem da li poznaje izvjesnog Ričarda Hoglanda.

“Da, to je moj bivši muž“, rekla je Linda.

A šta se desilo sa njim?

Ispostavilo se da je Ričard preuzeo identitet i ime Terija Simanskija, ribara koji je poginuo 1991. godine. Kada je Ričard pobjegao od kuće, iznajmio je sobu u kući poginulog ribara kako bi ukrao sva potrebna dokumenta. Tako je na kraju izvadio i ličnu kartu i vozačku dozvolu, sve na ime mrtvog ribara. Tamo, na Floridi se i ponovo oženio ženom po imenu Meri sa kojom je dobio i dijete.

A onda u igru ulazi i porodica ribara. Naime, njegovi nećaci su za školski projekat istraživali porodično stablo i tako nabasali na podatke da im je ujak i dalje živ i oženjen na Floridi. Odmah su sve javili policiji koja je dalje preuzela slučaj. Detektiv Entoni Kardilo pozvao ga je na razgovor, a Ričard ga je uvjeravao da je on Teri sve dok mu Entoni nije pokazao smrtovnicu pokojnog ribara. Tada je priznao da je u stvari on Ričard Hogland.

Meri i njegov sin bili su u šoku. 20 godina braka ispostavilo se kao laž.

A detektiva je naročito interesovalo zašto je tako nestao i napustio prvu ženu. Njegovo objašnjenje bilo je prosto “porodični problemi“, dok sam detektiv vjeruje da se Ričard, sklon kriminalnim radnjama, upleo u nešto iz čega nije znao da izađe.

Ričard je optužen za krađu identiteta i prevaru, i iako je tvrdio da je nevin, trenutno čeka presudu o kazni.

Advertisements

loading...

Facebook komentari