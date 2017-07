11 vrsta zagrljaja: Način na koji vas neko grli otkriva njihove namjere

Na primjer, vaš stil hodanja definitivno može otkriti mnogo o vašoj osobnosti. Samouvjereni ljudi često se šepure kroz život, a introverti uglavnom hodaju žustro, pognute glave, prenosi “Atma“.

Ali što zagrljaj otkriva o dvoje ljudi kada se njihove osobnosti fizički susretnu u njemu?

Zagrljaj straga

Snažan zagrljaj straga kaže da je partner spreman zaštititi vas od svih teškoća i ne boji se odgovornosti. On je pravi vitez, a pored njega ćete se osjećati sigurno.

Zagrljaj oko struka

Čak i ako partner još nije priznao svoje osjećaje, ovaj zagrljaj govori mnogo. On je razoružan pred vama i želi provesti što više vremena s vama. Ali budite oprezni: ti ljudi često brzo padaju i iz ljubavi.

Zagrljaj s leđa

Ovaj zagrljaj je više prijateljski nego za romantične odnose. Ako ste samo prijatelji sada, onda romantika je malo vjerovatna: vaš prijatelj će vam pomoći i čuti vas. A ako ste u vezi i to je jedini zagrljaj kojeg ste doživjeli, vrijedno je razmisliti. Izgleda da vaš partner nije s vama zbog velike ljubavi.

Zagrljaj dok se gledate u oči

Ako vas je nježno zagrlio a zatim pogledao ravno u oči, onda možete biti sigurni: to je simbol istinske i jake veze između vas dvoje. On vas jako cijeni, i sve što se događa za njega je stvarno važno. Takvi odnosi imaju budućnost, a možda i vrlo sretan.

Zagrljaj “London Bridge”

Postoji doslovna udaljenost između vas, a sam zagrljaj izgleda uznemiren i samo pristojan. Moglo bi se dogoditi da ne brinete jedni za druge i pokušavate se spasiti. Ali zašto? Ako vam osoba i nije toliko draga, dovoljan je samo stisak ruku.

Dugi zagrljaj

Ovo zagrljaj svakako je poznato svima: mnogo znači kad nam je potrebna podrška voljene osobe i tada riječi nisu potrebne, samo dugi zagrljaj. Ovaj partner je spreman biti s vama i u najtežim trenucima, što je jako važno.

Zagrljaj jednom rukom

Kada vas vaš partner zagrli preko ramena, tada pokuša zaštiti vas od bilo kakve nevolje. Ako ste samo prijatelji, nudi vam svoju pomoć i podršku. Ali ako djevojka zagrli takvog tipa onda je vjerovatno da ga samo doživljava kao najboljeg prijatelja, jer veza je moguća.

Nestašan zagrljaj

Ovaj tip ima olujnu temperaturu i mnogo je nestrpljiv. Nastoji brzo pokazati kako njegova žena pripada njemu i samo njemu. Ako je vaš odnos tek započeo, a on nestašan s rukama, to ne govori o istinskim osjećajima. Mogao bi biti igrač. No, ako ste već duže vrijeme zajedno, onda ne postoji ništa loše u takvoj vrsti koketiranja. Naprotiv, vatra još uvijek gori i njegova je ljubav još uvijek zapaljena.

Jak zagrljaj

Ako vas neko lagano a čvrsto zagrli, onda ste sretni: on vas voli i pazi na vas. Takvi muškarci su vrlo iskreni i romantični i sanjaju o snažnoj i sretnoj porodici. Usput, oni su također izvrsni muževi – pa pogledajte pažljivije.

