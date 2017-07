“Moj muž ima kćerku iz prvog braka: Očekuje da joj JA SAMA platim školovanje iz OVOG UŽASNOG RAZLOGA”

Tako je jedna mama na roditeljskom forumu sa onlajn prijateljima podijelila svoj bijes jer je njen suprug predložio da ona plati privatno školovanje njegove kćerke iz prvog braka, pored toga što već plaća školovanje svojim dvjema kćerkama, prenosi “Žena“.

Kako objašnjava ova žena, oni su nedavno spojili porodice, a njen suprug ju je ubjeđivao da neće biti problem da njegova kćerka nastavi da pohađa državnu školu u koju je i do tada išla. Međutim, sada insistira da situacija mora da bude fer, i da i njegova kćerka ide u privatnu školu, baš kao i njene kćerke iz prvog braka. Kako su mu primanja niska i nemoguće mu je da sam plati školarinu, on očekuje da to uradi njegova žena.

– To me je jako naljutilo i pitala sam ga da li je svjestan da praktično očekuje od mene da JA platim školovanje njegove kćerke. On na to pita zašto bi moje kćerke išle u privatnu školu a njegova ne. Odgovorila sam mu da su moje kćerke upisane u privatnu školu davno prije nego što smo se uopšte znali, i kada su mi životne okolnosti bile sasvim drugačije. Sada se osjećam izigranom. Već se useljava kuću gdje stanarinu i troškove većinski plaćam ja zbog njegove male plate, a sada moram da platim i školovanje njegove kćerke. I ne, ne pada mi na pamet da svoje kćerke ispišem iz privatne škole – piše ljuta mama na forumu.

Reakcije njenih sagovornika su burne, a ljudi smatraju da je muž očito vidi kao zlatnu koku koja će mu ispuniti sve želje i kažu da nikako ne treba da pristane da plaća školarinu njegovoj kćerki.

– Ne, ti nisi ni u kakvoj obavezi da platiš njeno školovanje. To moraju da riješe njeni roditelji. Na tvom mjestu, ako bi on nastavio da insistira na tome, prosto bih mu rekla da nećemo živjeti zajedno i to je to – kaže jedna žena, a ostali izražavaju sumnju u njegove prave motive za zajednički život, budući da će osjetiti veliki skok životnog standarda pošto će manje učestvovati u svim troškovima.

Ipak, postoji jedno pitanje koje, čini nam se, učesnici u diskusiji nisu pokrili suštinsko pitanje. Naime, spajanje dvoje ljudi sa djecom iz prethodnih brakova podrazumijeva stvaranje nove porodice. A odnosi u novoj porodici trebalo bi da budu isti kao i u primarnoj – ravnopravni i puni uvažavanja. Ne govorimo o konkretnom slučaju, jer je u porodicama sa više djece prihvatljivo da ne mogu sva da idu u privatne škole, ili na fakultet. Ali da li vi mislite da je u redu prihvatiti novog partnera sa djetetom iz prethodnog braka, da bi potom kada iskrsne problem sa djetetom rekli da je to problem njegovih bioloških roditelja, iako dijete živi pod vašim krovom? I spojena porodica će se susretati sa mnogo problema, a jedina razlika je što se tada pojavljuje izlaz u vidu rečenice “neka to riješe “pravi” roditelji”. Šta vi kažete, kada prihvatate novog partnera sa djetetom, da li je to bezuslovno pravljenje nove porodice, ili granice moraju da postoje? I postoje li i tada “pravi” roditelji, premda je dijete pod vašim krovom?

