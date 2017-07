IT stručnjak koji je postao žigolo: Zaradim 1.000 eura za noć

I to poprilično uspješan, jer je 90-ih vodio svoju firmu koja je propala tokom globalne recesije. Odjednom, našao se bez izvora prihoda i bez ideje o tome kako da se prehrani.

– Počeo sam naplaćivati seks zbog novca, jednostavno rečeno – kaže John čije usluge koštaju 200 eura za sat, a ako poželite noć s njim, za to ćete morati izdvojiti čak 1.000 eura, piše “24sata“.

– Recesija me jako pogodila, a escorting je bio način da popunim svoje finansijske rupe. S vremenom mi je toliko dobro krenulo da sam se posve prestao baviti IT-om. Uživam u tome više nego u bilo kojem poslu kojeg sam do sad radio. Nikad nisam ni radio od 8 do 16 h i uvijek sam mrzio takva zanimanja, pa mi escorting odgovara odlično – kaže John za Daily Mail.

John ima partnericu koja nema problema s tim šta on radi, a on kaže kako to nikad nije bila odluka da će se baviti samo prostitucijom, već se to dogodilo na putu.

Johnovi prvi klijenti su bili ljudi koji su pronašli njegov oglas na internetu, a kaže kako su bili nervozniji nego on sam. Tražili su nekog za trojac, nekog koga ne poznaju i prema kome neće razviti osjećaje ili će im pokvariti vezu.

– Ovim se poslom ne može baviti neko ko voli imati rutinu, ili pak slobodne vikende i praznike – ističe John.

Sada star 45 godina, smatra se sretnim jer je fizički još uvijek u formi da se bavi svojim poslom. Objašnjava kako posao escorta nimalo ne sliči onome što možemo vidjeti na filmovima te se većinom svodi na ukusnu večeru, čašu vina, ugodan razgovor i strastven seks nakon toga.

– Zvuči tako dosadno kad se stavi na papir, no stvarnost je takva da većina mojih klijentica želi upravo to, a ne neke ekshibicije ili ispunjavanje fetiša – kaže John.

Sebe smatra introvertom, a način na koji piše i prezentira se privlači klijentice koje ne žele standardnog napuhanog i bahatog žigola za lude zabave, već bi radije nekog koga bi mogle zamisliti kao partnera i u stvarnom životu.

– Volim misliti da im ostavljam dojam povjerenja te im je zato sa mnom ugodno – ističe, otkrivajući da te žene žele nekog ko neće svoj ego i nesigurnosti stavljati na prvo mjesto. I naravno, žele seks.

Velik broj žena s kojima spavam priznale su mi da ne doživljavaju ili nisu doživljavale orgazam sa svojim partnerima, jer su oni naprosto bili presebični u krevetu ili nisu znali šta trebaju raditi. Muškarci se sve više pouzdaju u porno filmove, u kojima se sve svodi na ekshibicije i glumu. S partnericom treba razgovarati, pitati što joj odgovara, posvetiti joj vrijeme.

– Moje mi iskustvo govori da očito znam neke fizičke tehnike koje drugi muškarci ili ne znaju, ili ne žele primjenjivati – smatra John.

Na kraju dana ja zarađujem dovoljno da platim stanarinu, režije i uspijem staviti još pola toga sa strane. Meni je o dovoljno da se i dalje bavim ovim poslom. Iako je svjestan da više nije u “cvijetu mladosti”, John kaže da mu se obim posla ne smanjuje, jer žene i preferiraju nekog njihove dobi ili starije, jer većina njih ne želi imati osjećaj da su one dominantne, posebno kad to već plaćaju.

– Dečki, nemojte misliti da samo zato što imate veliko spolovilo i volite seks da ste pravi materijal za ovaj posao. Potrebno je mnogo više od toga – govori John. Kaže kako to nije način da brzinski zaradite puno novca, već predan rad i posvećenost.

– Mogli biste završiti kao otpadnik iz porodice i kruga prijatelja ako se otkrije čime se bavite, pa morate biti spremni i na tu opciju – zaključuje.

