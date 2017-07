Imate 30 godina i solo ste? Možda to i nije tako loše…

Danas je prosječna dob za ženidbu kod žena oko 32 godine, a kod muškaraca 35 godina. Vremena se mijenaju, a mnogi od sada imaju cijelo desetljeće da isprobaju razne odnose i odluče što žele prije nego stanu pred oltar, piše “Ordinacija“.

Advertisements

Činjenica da ste sami i bez obaveza nije tragična niti tužna. Zapravo, to je nešto čemu bi trebali veseliti. Danas društvo ohrabruje mlade da ostalo solo kako bi mogli putovati, iskusiti avanture i fokusirati se na osobni razvoj bez da ih nešto usporava. No, kada se približimo 30. godini, društveni pritisak se mijenja i svi pitaju “kako to da nemate nikoga”.

21: Mladi i slobodni

Sada ste već ušli u svijet odraslih i možete raditi stvari koje ste realno radili i prije. Zanimljivo je da u tom razdoblju studiranja mnogi prekidaju odnose koje su započeli za vrijeme srednje škole. Zato, svijet je vaš, iskusite ga!

22: Vrijeme je za spojeve

Vjerojatno ste već prava odrasla osoba, studirate i radite kako biste sami sebi priskrbili neke stvari. Odlazite na spojeve i ispijate koktele u barovima, a kasnije plaćete nad brojkama na računu.

23: Uff, prestajem sa spojevima

Iako radite, nemate dovoljno novaca, još uvijek živite s roditeljima, a spojevi na koje odlazite ne prolaze baš najbolje. Osjećate se izgubljeno i umorno. No, brojni vaši prijatelji su u vezama koje su započeli putem aplikacija za upoznavanje. Pa, zašto ne biste probali i vi?

24: U vezi

To je lijepo. Imate nekoga s kim se družite, idete u kino, odlazite na izlete te imate redovite sek*ualne odnose.

25: Ozbiljna stvar

Roditelji su oduševljeni, razmišljate o zajedničkom životu i pomišljate kako je to prava osoba. Glavno pitanje je: hoćete li uzeti psa ili mačku? ALI! Što ako postoji netko bolji odmah iza ugla?

26: Ponovno ste sami

Mnogi ljudi prekinu svoje dugoročne veze sredinom 20-ih godina kada shvate da ta osoba ipak nije ona s kojom žele provesti ostatak života. Naravno, ako prekinete sada još uvijek imate dovoljno vremena da pronađete nekog drugog i skrasite se.

27: Oh

Došlo je vrijeme kada se svi vaši prijatelji zaručuju i žene. A vi pak svaki vikend pijete s nekim drugim. Ali, to je ok, zar ne? Imate tek 27 i dovoljno vremena na raspolaganju.

28: Šta se događa?

Djeca, dolaze djeca. Možda vam nisu ni bliski prijatelji, ali naslovnica Facebooka je puna djece bivših prijatelja iz škole i onih koje ste susreli na moru sa 16 godina. Vama sva ta djeca trenutno izgledaju isto.

29: “Zbilja ste sretni”

Ne teta, još uvijek nemam dečka/curu, ali ja zbilja volim biti solo. Da, volim. Nije problem.

Pitanja postaju sve češća i češća.

30: A, joooj

Sada imate 30 godina. Kada se do stiglo dogoditi? Naravno, imate prijatelje koji su u braku, imaju djecu, a vi možda ne, ali to nije ništa loše. Svi žive svoj život onako kako oni žele i nema potrebe da se žurite raditi nešto prije vremena.

Trebate poljubiti više žaba kao biste našli princa ili princezu!

Ako se to ne dogodi nakon što navršite 30., nema veze, a ako se dogodi, onda je to super! Kada naiđe prava osoba biti ćete spremni.

Advertisements

loading...

Facebook komentari