Imate sindrom dobre djevojke: Ne piše vam se dobro u ljubavi!

I da je na kraju bila ostavljena zato što je previše dobra? Ako vam je to barem djelimično poznato, dopustite nam da vas upoznamo sa sindromom “dobre djevojke”, koji je sve, samo ne dobar. Osim ako ne želite biti solo, piše “Cosmopolitan“.

1. Riječ “ne” ne postoji u vašem riječniku

Kada je u pitanju vaš partner, spremne ste na sve. Njemu jednostavno ne možete reći ne. Zbog toga često žrtvujete svoje planove, želje, ali i svoje prijatelje i porodicu.

2. Skoro uvijek njegovo mišljenje postaje vaše zbog straha da će vas odbaciti ako mislite drugačije od njega

Vaše ideje, želje i mišljenja uvijek su u drugom planu, odnosno nekada ni ne ugledaju svjetlo dana. Bojite se da nećete biti dovoljno dobre u njegovim očima ako mu pokažete svoju pravu stranu. Ako se vaši strahovi pokažu tačni onda vas ni ne zaslužuje.

3. Za svako njegovo grozno ponašanje pronalazite opravdanje

Nije raspoložen, imao je težak dan na poslu, ovo mu je zaista teška godina… Bacite svoj unaprijed spreman spisak opravdanja za njegovo bezobrazno ponašanje i prihvatite da je ponekad pravi kreten prema vama.

4. Napravit ćete sve, samo da bi mu udovoljile

Nadate se da će cijeniti vašu žrtvu i sav trud koji ulažete u vaš odnos i vjerujete kako će vam on to sve vratiti. Neprestano se činite sve što je potrebno samo da on bude sretan i zadovoljan. Je li vam ikada uzvratio?

5. Ne smeta vam što ste mu uvijek na drugom mjestu

Ne treba vam prvo mjesto u njegovom životu, zadovoljavate se sitnicama i nadate se boljoj budućnosti.

6. Nikada mu ne govorite šta vam zapravo smeta kod njega jer želite da vaša veza uspije po svaku cijenu

Nikada mu ništa ne prigovarate, vjerujete mu sve što vam kaže, nemate ljubomorne ispade… Sindrom “dobre djevojke” možda će se svidjeti malom broju muškaraca, ali većina njih, barem onih vrijednih spomena, vole žene koje se mogu i znaju izboriti za sebe. .

