Ako ste u vezi, ili braku, ne radite ovo na društvenim mrežama!

LjUBAV je postojala i pre društvenih mreža, ali je sa njima otišla pravo u – izlog. I dok se jedni ne libe da svaku sitnicu iz veze javno obelodane, drugi se na to zgražavaju i prave listu najiritantnijih stvari parova na “Fejsbuku“, “Instagramu“ i drugim popularnom mrežama. Proverite da li i vi nervirate svakodnevno prijatelje i poznanike, a možda niste svesni toga?

* Zajednički selfi svakog dana

Svi se danas sami “škljocaju“ i objavljuju selfi fotografije, ali zašto morate to da radite svakodnevno, i to u duetu? Čak i vašim bližnjima će vremenom dosaditi da vas gledaju i da “lajkuju“. Zato, zajednički selfi kačite samo kada imate poseban povod, piše “Cafe“.

* Izlivi emocija

Ako nekoliko puta u toku dana stavljate srca i smajliće na partnerov profil, pišete da je najbolji, najpametniji i da ga volite najviše na svetu, prijatelji će vas uskoro staviti na opciju “sakrij“, jer niko ne može da svakodnevno gleda tuđe izlive emocija. Pitaće se kada se uopšte viđate, ako ste stalno na društvenoj mreži.

* Javno prepucavanje

Posvađali ste se, povredili jedno drugo i šta sad? Odmah jurišate na “pozornicu“ da to ispričate pred “publikom“? Ali, ne očekujte podršku od nje, niti iskrenu utehu. Možete samo da ih, još jednom, iznervirate iznošenjem emocija, uvredama na račun partnera i kačenjem pesama kojima poručujete da ste jaki i spremni da krenete dalje.

* Zajednički profil

Ovo je jedna od najiritantnijih stvari koje parovi rade. Zašto biste otvarali zajednički profil, stavljali oba imena, zajedničku sliku? Šta se dogodilo sa vašim “ja“, kada se krije iza “mi“? Taj potez posebno nervira prijatelje, jer ne znaju kome se obraćaju ako pišu komentare, ko od vas piše, kome čestitaju rođendan, a ko njima čestita.

* Davanje lozinki

Ako ste dečku dali šifru, ne očekujte da će vam drugarice pisati u inboks, jer se neće osećati komotno, čak i ako žele samo da se dogovore sa vama oko viđanja. Čak i najbolje će se ustručavati da vam napišu šta ih muči tog trenutka, jer ne znaju da li to čitate vi ili vaš partner.

* Fotografije iz kreveta

Ne moraju svi da znaju da ste bili ili ćete uskoro biti intimni, a slike iz kreveta baš to govore. Pitanje je zašto biste ih uopšte objavljivali i kome su upućene? Želite da vam drugi zavide, ali svi se pitaju šta nije u redu u vašoj vezi?

* “Čekiranje“ iz svakog restorana/kluba

Potreba da svaku salatu koju pojedete i čašu vina koje popijete sa partnerom stavite na “fejsbuk“, nerazumljiva je za većinu korisnika društvenih mreža. Ako negde zajedno uživate, zar nije bolje da ne gubite vreme na nebitne stvari i druge ljude? Prijatelji će misliti da se dosađujete, a vi želite da ih uverite u suprotno.

* Objavljivanje veridbe

Slika sa prstenom na ruci i bjavljivanje da ste se verili izazvaće mnogo “lajkova“, ali pitanje je koliko ljudi će to primiti sa iskrenim simpatijama. Većini nije jasno zašto se to deli sa gomilom virtuelnih prijatelja, a posebno što se veridbe danas lako raskidaju.

* Menjanje statusa iz časa u čas

U vezi ste, pa slobodni, pa opet u vezi i to sa tim i tim… I tako iz časa u čas. Česta promena statusa iritira i najbliže, a kamoli za ljude koje površno znate.

* Detalji sa pripreme venčanja

Zakazali ste svadbu i sada svi moraju da znaju da li ste kupili venčanicu, kakve ćete cipele nositi, u kom restoranu će biti proslava, kako će izgledati torta. Čemu to? Zar nije lepše da to podelite sa najbližima, a ostale ne opterećujete pričama o svom najlepšem danu u životu? Realno, to zanima samo vaše najdraže.

