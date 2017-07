Iskreni horoskop: Evo kakve sve NISU osobe rođene u znaku Djevice

S obzirom na to da se nalazimo u sezoni rođendana Djevica (23. avgust – 22. septembar), krajnje je vrijeme da napokon otkrijemo kako one zaista funkcionišu i šta ih pokreće ovaj komplikovan znak!

Prvo, i najvažnije, Djevice nisu kritične. Prava istina je da one kritikuju sebe znatno oštrije nego druge ljude. One su duboko analitične. Dajte Djevici haos i ona će uvijek pronaći najbolji način da uvede red, piše “24 online“.

Nikada nemojte zanemarivati njihove savjete, jer Djevice mogu da pomognu u najkriznijim situacijama jer su u stanju da naprave korak unazad i tačno procijene situaciju i donesu pravi potez.

U njihovom svijetu, život nije kompletan bez liste. Ako ikada dobijete uvid u jednu takvu, bićete zapanjeni brojem stvari koje planira da ostvari. Ako ih upitamo nešto u šta nisu sigurne, neće oklijevati da posegnu za knjigom sa tačnim odgovorom. Djevice rado prihvataju knjige i instrukcije, jer bi vrlo lako mogle da polude bez njih. Sve mora da bude u odgovarajućem redu i da postoji određeni način izrade svake stvari. Njihov um ne umije da funkcioniše na drugi način.

Djevica je takođe jedan od najboljih radnika zodijaka. Naporan rad je veliki dio njihove psihe i veoma im je teško da pronađu vrijeme za opuštanje. U njihovom umu uvijek ima nešto da se uradi kako bi stvari bile bolje. Mogu biti opsjednute pronalaženjem pravog rješenja i taj trenutak savršenstva ponekada može da bude koban. Poznato je da su Djevice prilično tihe, ali to ne bi trebalo da vas prevari. Kroz njihov um stalno proleću ideje. Analitički točkići su non-stop u pokretu i to je nešto što one ne mogu da kontrolišu.

Djevice takođe vrlo lako mogu da postanu zabrinute. Rijetko će se žaliti na okolnosti, ali misli o tome kako mogu da poprave neku situaciju su uvijek prisutne. Kada imaju nešto da kažu najbolje bi bilo da ih pažljivo slušate jer njihove riječi mogu da promijene sve. Uživaju u pomaganju drugima i jedino žele da udovolje ljudima oko sebe.

Kao savjetnik od povjerenja, uvijek su blizu i spremne da ponude savršeno rješenje. Ono u čemu najviše uživaju jeste to da su nekome potrebne, ali ne pod reflektorima. Prava Djevica je prilično stidljiva i mnogo bolje se snalazi iza scene – a mnogi ne shvataju da se tamo uglavnom dešavaju najvažnije stvari.

Još jedna stvar koju pogrešno shvatamo odnosi se na urednost. Postoji mnogo Djevica koje su neuredne. Veoma neuredne. Naravno, postoje i one koje oličavaju savršenstvo – ali da budemo iskreni, u pitanju nije većina pripadnika ovoga znaka. Većina njih okružena je neredom, ali nemojte da vas to zavara. Uvijek tačno znaju gdje im se šta nalazi i zato nemojte da vam padne na pamet da poremetite ovaj sistem.

Kada su veze u pitanju, Djevice ne žele da budu prijatelji sa svima, ili da imaju mnoštvo ljubavnika. One mogu da budu krajnje izbirljive, i uglavnom se povezuju sa par ljudi. Površne veze im nisu po ukusu – lijepo lice i grandiozna obećanja neće ih natjerati da odlijepe od ljubavi. Ako želite da skrenete njenu pažnju, budite prosti. Veće nije uvijek bolje. Male stvari vrijede najviše u njihovom svijetu. Kada Djevice iskreno vole, one daju cijelo svoje biće toj osobi.

Djevice ne traže šarmantnog princa ili princezu iz bajke. Čarobni završeci su za sanjare. One traže pravu, dugoročnu povezanost i komunikaciju. To su magični sastojci u svijetu Djevice. Na kraju dana Djevice su zaista naši skriveni anđeli i savjetnici od povjerenja. Skrivene ili ne, potrebne su nam kako bi život učinile manje komplikovanim i navele nas da donesemo prave odluke.

