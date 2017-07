Svi rođeni u ovim horoskopskim znakovima imat će više od jednog braka

Bik

Uvijek u petoj brzini, Bikovi tokom cijelog svog života imaju priliku da upoznaju izuzetno zanimljive osobe na najrazličitijim mjestima. Veseli i pomalo bučni, a uvijek izuzetno interesantni, pripadnici ovog zemljanog znaka vrlo lako privlače pažnju suprotnog pola i prije braka imaju mnoge veze i avanture, piše “Webtribune“.

Tako i uspijevaju da iskristališu u svojoj glavi pored kakve osobe žele da provedu život. Za bračnog partnera uglavnom biraju osobu sa kojom nisu bili predugo u vezi i na taj potez se odlučuju više oslanjanjući se na intuiciju nego na racionalno razmišljanje.

Bikovi su dobrodušni i široke ruke tako da bi za voljenu osobu učinili na svijetu. Međutim, ukoliko to prerano pokažu drugoj strani, ona će i te kako to umijeti da iskoristi i često da se pretvara da je ono što nije kako bi Bika navela što prije na brak.

I čim se prođe malo vremena nakon svadbene ceremonije, bračni saputnik pokazuje svoje pravo lice. Pored toga, Bik ima problem sa ljubomornim ispadima i ne želi da se za njegovu drugu polovinu iko interesuje, da je hvali jer se uvek izrodi zrno sumnje koje ga razdire ukoliko mu druga strana za to iole da materijala. Čak i kad je u braku sa izuzetno tolerantnom osobom, Bik će i dalje željeti da se kreće na hiljadu mjesta i često će zapostavljati kuću i porodični život.

Ako mu osoba sa kojom je u braku pokaže da može i bez njega nesmetano da funkcioniše, proradiće sujeta i počeće da se inati, što može dovesti do velike disharmonije. Kada uvidi da je brak na staklenim nogama, uradiće sve što je u njegovoj moći kako bi se stvari popravile.

Ipak, kada shvati da ga za tu osobu više ništa ne vezuje, odlazi bez razmišljanja, jer izuzetno drži do sebe i ne dozvoljava da ga iko gazi. Ipak, krah braka doživljava kao veliki životni poraz i željeće da samuje duži vremenski period, a kad naredni put upozna osobu koja je vrijedna pažnje, na potpuno drugačiji način će gledati da li je materijal za brak.

Djevica

Pripadnici ovog zemljanog znaka nesumnjivo vole da su u centru pažnje a to im lako polazi za rukom jer su izuzetno inteligentni, šarmantni i nadasve duhoviti. Rado su viđeni u svakom društvu, ali ih osobe suprotnog pola češće doživljavaju kao prijateljsku figuru nego kao materijal za vezu, što je najčešći razlog zbog čega nisu imali previše veza prije samog braka.

Naravno, ima i onih Djevica koje zavode gdje god da se pojave, ali to su više avanture nego ozbiljne veze. Kada upoznaju osobu za koju žele da se zaista vežu, praviće se da neke mane druge strane ne vide i smatraće da će uspjeti da vremenom preoblikuju partnera po svojoj želji.

To čine jer je u prirodi Djevice da iznad svega žele zajedništvo, samoća ih neopisivo plaši pa im je najčešće to glavni motiv za brak. Poslije jednog perioda, kada se trude da maksimalno udovolje drugoj strani, na površinu će isplivati sve one mane partnera pred kojima su zatvarali oči i to će početi neopisivo da ih guši.

Pored toga, baviće se i analizom svakog postupka bračnog partnera, jer su Djevice inače po prirodi sklone da sve pojave u svom životu raščlanjuju do najsitnijih detalja. Još ako je u braku sa osobom koja ne može i neće da prećuti takvo ponašanje, eto velikog razloga za emotivna previranja, jer Djevica smatra da je ona uvijek u pravu i da ona sve najbolje zna.

Kada u bračnim odnosima ne štima sve baš kako treba, često je sklona vanbračnim aferama, ali će manje-više uspjeti pred drugima da zamaskira svoje izlete i da svoj brak predstavi izuzetno stabilnim.

Ono što je zanimljivo, koliko god da joj disfunkcionalni brak ne odgovara, Djevica nikada neće biti inicijator da se na tu priču stavi tačka. Glavni potez vuče druga strana, jer joj je dosta rasprava, Djevičine sitničavosti i prebacivanja za sve i svašta.

Kada postane ponovo slobodna, Djevica ne gubi vrijeme i ubrzo pronalazi novog partnera jer, ponavljamo, ona ne želi da funkcioniše sama. Iako je na prvi pogled ta nova veza zapravo avantura, ona će i od toga pokušati da napravi ozbiljnu priču i da što prije ponovo uplovi u bračne vode.

Vaga

Glavni aduti ovog vazdušnog znaka su što su u stanju da svakog opčine sve svojom pričom, protkanu humorom, i što odaju utisak izuzetno smirene i racionalne osobe, pa im nije teško da zavedu onog koga žele. Iako im fizički izgled ponekad nije jača strana, to kompenzuju svojom koloritnom i veoma zabavnom ličnošću, što ih čini neodoljivima.

Nisu imuni na prolazne veze, ali ipak preferiraju one duge i najčešće za bračnog partnera odaberu osobu sa kojom su provele dosta vremena. Međutim, ponekad se ispostavi da taj period proveden sa drugom osobom u vezi nije garant za dug i stabilan brak.

Vage su često negdje između neba i zemlje, između sopstvenih želja i mogućnosti pa iako su svjesne da možda mogu bolje, one u brak uđu sa osobom koja im po intelektualnim i drugim sposobnostima nedovoljno odgovara. U njihovoj je prirodi da su neodlučne i da konstatno razmišljaju da li su nešto mogle bolje da urade, što može drugoj strani neopisivo da ide na nerve.

Još ako partner ne želi da ga sasluša ili ga ne razumije, Vaga postaje izuzetno hirovita i tjera mak na konac, tako da su burne, ali kratkotrajne svađe sastavni dio njenog bračnog života.

Kada definitivno shvati da u njegovom braku ne ide onako kako je zamislio, pripadnik ovog znaka će pokušati da eventualno rješenje tog problema odloži do daljnjeg, a do tada će većinu vremena provesti u nekoj aktivnosti sa prijateljima ili u pokušaju da upozna drugu osobu suprotnog pola koja će ga zaista razumjeti.

Čak i da pronađe takvu, ta veza će biti više platonska nego seksualna, ali nije isključena ni ova mogućnost. Kada shvati da je u krevetu pored jedne, a želi da bude pored druge osobe uglavnom ne preduzima ništa konkretno nego pušta da vrijeme pokaže šta je najbolje za nju.

Ako se i potrudi da stvar uzme u svoje ruke, Vagina odluka nikada nije definitivna – ono što je čvrsto riješila preko noći već narednog dana činiće joj se kao totalno glupa ideja. Iz braka uglavnom izlazi zahvaljujući sporazumnom dogovoru sa partnerom koji je svestan da su emocije nestale pa je najbolje da svako krene svojim putem.

Vagi je potrebno vrijeme da preboli ali ona nikad ne prestaje da vjeruje u pravu ljubav i u stanju je da bude u vezi sa koliko god ljudi da je potrebno ne bi li je na kraju zaista i našla i kraj nje ostala do kraja života.

