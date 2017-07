ULTIMATIVNI LJUBAVNI HOROSKOP: Saznajte kako se koji znak ponaša U VEZI!

OVAN

Oni su skloni tome da sasvim naglo odluče s kim žele vezu, impulsivno se upuštaju u emotivne odnose. Problem nastaje u onoj fazi kada prvobitna strast s partnerom počne da se gasi… Ukoliko im ne uspije da „ožive“ strasti, lako mogu prekinuti vezu. Njima je neophodno da u vezi uvijek osjećaju jak impuls, želju i da odnos bude dinamičan, jedino tako može trajati, piše “B92“.

BIK

Bikovi vole duge i ozbiljne veze iz prostog razloga – vole stabilnost i uvijek žele da znaju na čemu su. Njima je veoma važno da im partner bude vjeran i da veza bude ozbiljna, pa makar im i bilo malo dosadno zbog toga… Ukoliko se u nekom trenutku strast ugasi, svejedno teško prekidaju veze, jer ne vole promjene.



BLIZANCI

Blizanci su po svojoj prirodi veoma promjenljivi. Vole da vole i maštaju o ljubavi, ali sa druge strane isto tako veoma lako mogu da promjene i mišljenje i emocije. Oni često vole da izazivaju ljubomoru partnera flertujući s drugima, samo kako bi se malo poigrali. Njima je važno da im u vezi bude zanimljivo i da s partnerom imaju dobru komunikaciju. Ako nešto od toga nedostaje, lako vas mogu zamijeniti…

RAK

Rakovi su jedan od najemotivnijih znakova, ali isto tako umiju da budu i pomalo podmukli. Oni su jedan od najidealnijih kandidata za ozbiljnu vezu, jer vole emotivnu sigurnost. Međutim, isto tako dugo umiju da pate i trpe u lošim vezama, jer ne umiju da raskidaju.

LAV

Lavovi imaju snažno i vatreno srce zbog kog su u stanju da vole do srži. Međutim, prije nego što pronađu „pravu“ osobu mogu imati više različitih veza, biti čak i prilično promiskuitetni. Kada se stvarno zaljube, onda neko vrijeme razmišljaju o sljedećem koraku jer se u dubini duše plaše da ne naprave grešku ako se previše vežu. Kada Lav želi nešto ozbiljno, on će vam to jasno pokazati.

DJEVICA

Djevice su veoma promjenljive… U suštini žele emotivnu stabilnost, vole da imaju ozbiljnu vezu, ali ako slučajno naprave pogrešnu procjenu, pa kod partnera primijete brojne sitnice koje im smetaju, lako ga mogu zamijeniti. U suštini, ispod spoljašnjosti kojom pokazuju ljubav prema udovoljavanju drugima, ovaj znak na prvom mjestu uvijek ugađa sebi. Zadržaće se u ozbiljnoj vezi sve dok to njima odgovara.

VAGA

Vage teže tome da uvijek imaju partnera. Ne vole samoću. Lako ulaze u nove veze. Važno im je da im laskate i da im se udvarate, vole vas sve dok pored vas imaju dovoljno razloga da hrane svoj ego. Oni su odlični kandidati za ozbiljnu vezu jer žele da budu emotivno stabilni, ali prije nego što s njima izgradite odnos imaćete mnogo epizoda u kojima će se s vama igrati poznate ljubavne igre – „toplo-hladno“.



ŠKORPIJA

Škorpije su veoma predane kada iskreno vole, daju svoj maksimum i svaku svoju emociju ulažu u tu vezu. Trude se da budu vjerni i u tome uspijevaju sve dok su iskreno zaljubljeni. Kada otkriju laž ili prevaru, ne praštaju i svete se. Nije lako biti u ozbiljnoj vezi sa Škorpijom, jer teže tome da sve imaju pod kontrolom, pa i vas.

STRIJELAC

Ovo je svakako znak s kojim najteže možete da ostvarite ozbiljnu vezu. Oni to žele i smatraju da umiju, ali u teoriji… U praksi ih hvata nervoza kada pomisle na to da moraju da budu samo sa jednom osobom. Ne vole monotoniju. S njima možete da pravite ozbiljne planove jedino ako imate dovoljno razumijevanja za povremene hirove i izlete.

JARAC

Jedan od najboljih kandidata za ozbiljnu vezu je svakako Jarac. Kod njih sve treba da bude striktno po pravilima, kada svoje emocije daju jednoj osobi ne očekuju ništa manje od toga zauzvrat. Odlični su u braku, posvećeni i porodica im je važna.

VODOLIJA

Vodoliju ćete malo teže da dovedete do odluke da se s vama upusti u ozbiljnu vezu. Međutim, ako u tome uspijete, treba da imate na umu da je njima prijateljstvo na prvom mjestu. Ako želite da budete s Vodolijom na duže staze, treba da naučite da prvenstveno budete prijatelji, a tek onda i ljubavnici. Pored toga, potrebno je da tolerišete njihovu egocentričnu prirodu.

RIBE

Ribe mogu veoma lako i nepromišljeno da se upuste u ozbiljnu vezu sve dok osjećaju leptiriće u stomaku i dok imaju iluzije o voljenoj osobi. Oni su pravi romantici i važno im je da im posvećujete dovoljno pažnje. Ako osjećaju da ste zanemarili njihove emotivne potrebe ili da ste im uskratili osnovno pravo na umjetničku slobodu, vezu iz raja lako mogu pretvoriti u pravi pakao.

