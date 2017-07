Osijek: Kukuruzni labirint za neobičan porodični izlet

“Ljeto u kukuruzu” naziv je zanimljive atrakcije koju je drugu godinu zaredom organizovalo udruženje Kreativna rekreacija iz Osijeka u Hrvatskoj. Kako ističe članica Udruženja, Dina Koprolčec, kukuruzni labirint bit će otvoren cijelo ljeto, koliko vrijeme bude dopustilo, piše “Glas Slavonije“…

“Posrijedi je zanimljiv prostor za uživanje u prirodi nadomak grada, a posjetitelji mogu uživati u labirintu. U njemu se nalazi desetak edukativnih ploča na kojima se mogu saznati mnoge zanimljive činjenice primjerice o podrijetlu kukuruza, iskoristivosti te biljke, kukuruzu i legendi o samom labirintu, a naposljetku i o samoj ideji kukuruznog labirinta koja potječe iz Amerike. Naime, ova ideja začela se 90-tih godina u Americi, a potom rasprostranila po cijelom svijetu. Cilj svega je da dovedemo ljude u prirodu, da dovedu djecu te da svi zajedno uživaju”, kaže Koprolčec.

Kukuruzni labirint radi svaki dan, od 17 do 20 sati, a vikendom dvokratno, od 9 do 13 i od 17 do 20 sati. Cijena ulaznice za djecu je deset kuna (2,5 KM), a za odrasle petnaest kuna (4 KM).

Na jednoj od ploča nalazi se zanimljiv podatak da riječ kukuruz dolazi iz turskog jezika (kokoroz). Kada već duboko uđete krivudavim puteljcima u kukuruznu “šumu”, očekuje vas s jednog panoa slijedeća definicija: “Labirint je dvodimenzionalni crtež ili trodimenzionalni prostor u kome je snalaženje otežano zbog mogućnosti odabira između velikog broja putova, od koji su neki bez izlaza”. Ipak, nema mjesta nikakvom strahu, kažu aktivisti Kreativne rekreacije, te ističu kako se u osječkom labirintu do sada niko nije toliko izgubio da iz njega nije uspio izaći.

Prema riječima Koprolčec, dizajn kukuruznog labirinta radio je Studio 33 iz Osijeka. Skupine obično kroz labirint provodi animator, a individualnim posjetiocima prepušteno je samostalno snalaženje u prostoru veličine pola hektra. Ukupna dužina svih staza je jedan kilometar. To znači da se nećete previše nahodati čak i ako opasno zalutate, imat ćete još dovoljno energije da se pješke vratite kući ili domognete spasonosnog tramvaja. Na oglasnom letku stoji sugestivna poruka “Dođi! Izgubi se”.

