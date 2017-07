Horoskop: Dvanaest mana kojima znakovi kvare vlastitu ljubavnu sreću

Ovan

Advertisements

Nemojte biti prezahtjevni

Ovan očekuje (suviše) puno od sebe i onih koje voli, pa lako preuzme diktatorski način ponašanja. Da biste održali mir i sreću s partnerom, smanjite svoje (pre)visoke zahtjeve i više cijenite i trud, a ne samo rezultate, piše “Zadovoljna“.

Bik

Ne isključujte partnera

Kad zagusti, Bikovi su skloni isključiti partnera i izbjegavati suočavanje s problemima, a time problemi postaju sve veći. Nemojte se distancirati, nego budite prisutni i dostupni svom partneru.

Blizanci

Nemojte stalno pametovati

Blizanci uživaju u svojoj pameti, a nestrpljivi su i nervira ih kad neko nije na istoj valnoj dužini s njima. Zbog toga mogu biti skloni zanovijetanju, ili se može činiti da su izgubili zanimanje za partnera. Stoga, nemojte pametovati.

Rak

Ne odbacujte intimnost

Jedan je od prvih obrambenih mehanizama (pre)osjetljivog Raka povući se od partnera ako mu se učini da ga ovaj dovoljno ne cijeni. Rakovi se često zatvaraju vrata intimnosti i tako zbunjuju partnera koji se osjeća neželjenim.

Lav

Ne tretirajte partnera kao dijete

Lav je navikao biti vođa bilo kada i bilo kako, pa tako i u braku. No, nije baš pametna ideja šefovati životnom partneru. Odnosite se prema svom partneru kao prema sebi jednakom da biste izbjegli opasne sukobe.

Djevica

Ne ponašajte se kao da samo vi imate osjećaje

Djevica ima dobro srce i može biti pažljiva i nježna (kad je dobre volje), ali kad joj pukne film, zaboravlja da i drugi imaju osjećaje. Zbog vašeg emocionalnog narcizma partner se može osjećati zanemareno i nevažno.

Vaga

Ne gunđajte non-stop

Vaga ima poteškoća s opraštanjem grešaka, i zbogs svega što partner radi (navodno) pogrešno bit će uznemirena sve dok joj se ovaj ne opravda i ispriča. Vage, važno je odvagnuti da su svi tu i tamo skloni zabrljati.

Škorpion

Ne izigravajte žrtvu

Škorpion je jako dobar u umanjivanju njegova doprinosa problemima dok istodobno upire prstom u partnera, čak doista vjeruje kako su uvijek drugi krivi. Zapamtite da je za vezu potrebno dvoje, pa je i odgovornost obostrana.

Strijelac

Ne tajite svoje prave osjećaje

Strijelci su uobičajeno netaktični i preotvoreni u komentarima, ali kad su u pitanju njihov osjećaji, teško će to prevaliti preko jezika. Što im je netko bliži, to im je teže otvoriti se i podijeliti emocije. Ali baš to moraju učiniti…

Jarac

Ne stavljajte druge obaveze ispred braka

Jarac voli rutinu, i kad prođe romantična faza, ne trude se pokazivati osjećaje i davati prednost partneru pred svime ostalim. Često su posvećeniji poslu ili hobijima nego partneru, a nije teško zamisliti kamo ih to vodi…

Vodenjak

Ne odbijajte promijeniti svoje loše navike

Vodenjak voli imati slobodu i biti svoj, pa kud puklo, da puklo. No, puknut će vaš odnos s partnerom ako ne budete radili na sebi. I bez žrtvovanja svoje osobnosti možete se potruditi učiniti svoju vezu sretnijom i stabilnijom.

Ribe

Ne uspoređujte svoju vezu s drugima

Ribe žele najbolje za svakoga, ali često ideju “najboljeg“ preuzimaju promatrajući druge ljude. I nađu se na skliskom terenu, zaboravljajući da ništa nije tako savršeno kakvim se čini. Potrudite se na svoj način, umjesto da kopirate druge.

Advertisements

loading...

Facebook komentari