One ne plaču zbog svakog svog neuspjeha – 7 karakteristika vrlo poželjnih žena

Međutim, ono što sa sigurnošću možemo reći je da će vrlo poželjne žene vjerojatno imati sljedećih sedam karakteristika:

One ne jure ljude.

Njima je jasno da je to gubljenje vremena. One nemaju vremena za tako nešto, jer su previše zauzete stvaranjem boljeg života za sebe. To je upravo ono što ženu čini poželjnijom – taj bezbrižni, samouvjereni stav, piše “Minimagazin“.

One imaju kontrolu nad svojim emocijama.

Vrlo poželjne žene neće plakati zbog svake propale veze ili neuspjeha u životu. Umjesto toga, one kontroliraju svoje emocije. One ne provode vrijeme u “njegovanju” beskorisnih emocija koje im ne donose napredak.

One izbjegavaju ogovaranje.

One svoje vrijeme provode mnogo produktivnije te su svjesne da tračanje može naškoditi svima. Tračevi, isprazne priče i drama rezervirani su za “školarke”, a ne za zrele, poželjne žene.

One ne traže pažnju.

Takva žena ne postavlja mnogobrojne selfije i ne mijenja statuse veze na društvenim medijima svaki put kada je netko privuče ili kada se zaljubi. Ona ne želi opterećivati druge ljude takvim trivijalnostima. Ona je poznata i o njoj se priča zbog njenih realnih i značajnih postignuća. Ona vjeruje da na taj način treba skrenuti pozornost na sebe, a ne nametati se stalnim promjenama koje joj se događaju u životu.

One imaju hobije.

One se konstantno trude postati što bolje u svojim hobijima i stvarima koje im pomažu da se razviju i rastu. One nisu netko tko je sklon odugovlačenju. Ukoliko im se svidi određena aktivnost, one će je zdušno i upražnjavati. Svjesne su da im hobi može pomoći da eliminiraju svakodnevni stres i upravo zbog toga ga i upražnjavaju.

One ne gube svoju osobnost kada su u vezi.

Bilo da je u pitanju veza ili brak, poželjne žene ne gube svoju osobnost. One imaju svoj život koji nadilazi vezu te se ne drže grčevito svog partnera. Nikada ne gube iz vida svoje snove i ciljeve, kada je ljubav u pitanju. One u cijelom tom procesu ne gube svoj identitet. One donose odluke o tome koliko je vremena potrebno posvetiti vezi i njezinim ciljevima. Njihova parola je da je veza dodatak njihovom životu, a ne njihov život.

Odlične su u komunikaciji.

One imaju jasne misli, a to i pokazuju odabirom riječi, bez obzira na kojem jeziku ih izgovaraju. Samopouzdanje kojim odišu dok pričaju vrlo lako osvaja sugovornike. Njihova komunikacija zasnovana je na logičnost sa pravom mješavinom realnosti i emocija. Poželjne žene ne pretjeruju. One će vas uvijek saslušati, ali vam neće dati savjet dok ga sami ne zatražite. Dobro im je poznato koliko je bitno biti dobar u komuniciranju, a također znaju i što je potrebno da bi takve i postale.

