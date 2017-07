Nagovorila sam sina da krene sa dijetom: “Nisam ni slutila da će ga to ODVESTI U STRAVIČNU SMRT”

Tako za medije priča Melani Brezijer (52) iz Kenta koja je iz najboljih namjera predložila sinu da zajednički malo koriguju ishranu. Stivi je, naime, bio tinejdžer u vrijeme kada je slomio nogu. Kako nije bio pokretan izvjesno vrijeme, kilogrami su se, razumljivo, gomilali. Međutim, stvari su zaista izmakle kontroli i Stivi je dogurao do 125 kilograma i dijabetesa tipa 2, prenosi “Žena“.

Advertisements

Tada je Melani predložila sinu da zajedno krenu na dijetu što je on objeručke prihvatio. Kilogrami su odlazili, odlazili i – nikako da stanu. Uskoro je Stivi postao opsjednut kilažom, bulimičan i anoreksičan.

Februara 2014. godine majka ga je zatekla mrtvog u njegovoj sobi. Umro je od srčanog udara, a tri godine kasnije majka je riješila da o svemu progovori u medijima.

– Toliko mi nedostaje i toliko krivim sebe što sam ga uopšte nagovorila na tu glupu ideju. Počelo je sasvim normalno, kupili smo tegiće, on je vježbao i korigovao ishranu. To je bilo 2007. godine. Mislila sam da je sve u redu, a negdje 2011. godine, sagnuo se a majica mu se zadigla i vidjela sam da je postao bukvalno skelet. Od šoka sam vrisnula. Tek tada sam povezala sve što se dešavalo tih godina – uvijek je nosio vrećastu odjeću i nisam imala pojma koliko je daleko otišao. Tada sam povezala njegove odlaske u toalet usred obroka, ili to što sam ga čula po cijelu noć kako vozi sobni bicikl – kaže majka. Odvela ga je kod psihijatra koji je konstatovao anoreksiju i bulimiju.

Ta 2012. godina prošla je u odlascima kod ljekara i psihijatara. Išao je od klinike do klinike i pokušavao da se izliječi. Konačno su ga otpustili, uprkos tome što mu je organizam bio u lošem stanju, jer je obećao da će da jede. Deset dana nakon povratka, imao je srčani udar koji je preživio. Avgusta 2012. godine činilo se da je krenulo nabolje – Melani ga je viđala kako u slast jede meso, nezdravu hranu i sve ono što je izbjegavao.

– Ali ubrzo su ga ponovo obuzeli demoni. Prestao je da jede i stalno je vježbao. Opet smo ga odveli u kliniku, ali organi su mu otkazivali. Održavali su ga u životu do 2013. godine i otpustili su ga. Morali smo da ga odvedemo kući, iako je bio slab i fizički i psihički. Februara 2014. godine srce ga je konačno izdalo – priča majka i dodaje da je riješila da podijeli svoju priču sa drugima kako bi pomogla svim roditeljima čija se djeca bore sa anoreksijom.

Advertisements

loading...

Facebook komentari