Prevara nije najgora: 7 stvari koje vam on NIKADA neće oprostiti

Postoji li nešto gore od prevare što može nepovratno da uništi vezu? Korisnici popularne društvene veb stranice Reddit misle da postoji. Anonimni ljubavni parovi odgovarali su na ovo pitanje i otkrili šta bi ih to povrijedilo više od partnerove prevare. I muški i ženski korisnici su podijelili šta bi ih zaboljelo više od prevare, prenosi “Zadovoljna“.

“Odustajanje od veze bez ikakvog konkretnog razloga. Više bih voljela da me prevari i onda kaže da me više ne voli.”

“Kada bi od mene skrivala neki veliki problem, jer želim da sve zajedno riješimo koliko god naporno bilo.”

“Kada bi mi rekao da ne vidi sa mnom budućnost.”

“Najviše bi me uzrujalo kada bih otkrio da je s drugima bez mog pristanka podijelila neke moje bolne tajne.”

“Laganje. Ako se napije i završi u krevetu s nekom drugom i to mi prizna, mislim da bih mogla nekako da se nosim s tim. Ali ako bi me lagao o tome, skrivao to od mene, onda bi između nas bilo gotovo. Mislim da ljudi podcjenjuju moć brutalne iskrenosti u vezi.”

“Ne bih volio da me iza mojih leđa ogovara pred drugima. Pogotovo ne pred mojom porodicom i roditeljima.”

“Najviše bih bila povrijeđena kada bi mi rekao da mu se više ne sviđam kao osoba, da više ne može da komunicira sa mnom.“

