Stručnjaci se zgražavaju: Žena dnevno jede i do 50 banana, njeni savjeti hit na internetu

Leanne je već deset godina pobornica dijete sa sirovom hranom, najviše jede banane, a začela je i vinula u nebesa trendi dijetu pod nazivom “Raw Till 4” koja je posljednjih godina doslovno zaludjela žene diljem svijeta.

To je dijeta u kojoj je do 16 sati dozvoljeno jesti sirovu hranu, u kojoj god količini želite, a nakon toga slijedi jedan malo jači veganski obrok koji će organizmu dati dovoljno ugljikohidrata. Zato se Leanne, a i one koje je slijede, ne izgladnjuju, što će vam biti još jasnije ako znate da ona doslovno svaki dan pojede ogromne količine banana. Ima dana kad ih pojede čak 51! piše “Index“.

Za dijetom i njenim savjetima pomamile su se mnoge, većinom mlađe djevojke, a iako Leanne tvrdi da je uz pomoć “RT4” i banana uspješno izgubila 18 kilograma te da nema baš nikakvih problema s očuvanjem linije, ljekari i nutricionisti sve se više zgražavaju nad tom idejom.

Banane su jako zdrave, ali nam one ne mogu nadomjestiti sve potrebne vitamine i minerale koji nam trebaju za zdrav organizam. One su zasitne, što je mnogima dovoljno da se drže te banana-dijete, ali to dugoročno nije dobro jer će organizmu kad-tad nedostajati onoga što vam banane ne mogu dati. Osim toga, pune su šećera pa sa tolikom količinom pojedenih banana ispada kao da ste se doslovno najeli šećera i nahranili praznim kalorijama koje vam samo traže da jedete još, upozoravaju stručnjaci.

I ne samo to. S prehranom baziranom samo na bananama i drugom voću, organizmu će nedostajati važnih minerala, od kalcija, selena, zdravih masti i drugih nutrijenata koji su važni za normalno funkcioniranje organizma i adekvatnu apsorpciju tvari.

Ipak, ako vam se ova ideja svidjela toliko da ćete zažmiriti na jedno oko na sve ove savjete, znajte da biste nekoliko dana možda mogli izdržati samo jedući banane, ali se nikako toga nemojte držati na duže staze.

