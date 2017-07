Dužina vaše kose otkriva dosta o vašoj psihi i karakteru

Malo kosice

Žene s ovakvom frizurom nemaju puno vremena i zanimanja za duga feniranja i stiliziranje. One obožavaju ovu frizuru jer je praktična i pogodna za svaki dan. To su obično žene koje se bave sportom, imaju bogat društveni život i stalno su u pokretu. Kada imate ovakvu frizuru, ne možete sakriti svoje lice, pa su ove žene obično samouvjerene i pune samopouzdanja. Vrednuju svoj posao i uspijevaju ostati hladne glave, te pronađu rješenje i u bezizlaznim situacijama. Ipak, ponekad su i brzoplete i ne razmišljaju o mogućim posljedicama, piše “Ljepota i zdravlje“.

Paž

Sa kosom do brade, žena može slati različite poruke. Ako stilizira kosu, može izgledati vrlo ozbiljno. Ukosnicama i voskom, pak, može postići funky, mladenački, moderni izgled. Kao rezultat, ove žene ne možete staviti u kalupe. S jedne strane, mogu biti vrlo pouzdane i s obje noge na zemlji, a s druge strane mogu biti vrlo spontane i otvorene za nova iskustva. Osim toga, iskrene su i ne boje iznijeti svoje mišljenje i stati iza njega. Žene s ovakvom frizurom uspijevaju postići idealnu ravnotežu između posla i života. Ipak, kao i žene s kratkom kosom, često djeluju bez razmišljanja.

Kosa do ramena

Žene sa srednjom dužinom ne mogu se odlučiti, pa biraju “zlatnu sredinu”. Ipak, one često imaju problem i s donošenjem odluka u drugim sferama života. Vole odugovlačiti i sklone su sanjarenju. Potreban im je netko da ih motivira kako bi izašle iz svog malog svijeta. One su zadovoljne svojom elegancijom i kako privlače druge. Obično su u centru pozornosti i njihova prirodna ljepota ne može proći neprimijećeno. Ali, ne čini ih samo njihova pojava atraktivnim, one su i vrlo komunikativne, brzo stječu prijatelje i održavaju prijateljstva. Na poslovnom planu, cijene radne izazove i odgovornost koju posao nosi.



Duga kosa

Žene s dugom kosom vole i duge veze i odane su partneru. Međutim, kada je u pitanju odabir tog partnera, jako su izbirljive i imaju velika očekivanja. Ali, kada jednom pronađu gospodina Pravog, spremne su mu se predati cijelim srcem. Žene s dugom, ali stepenastom frizurom, spremne su na kompromise u izboru muškarca, kao i u vezi. Žene s dugom kosom jednake dužine vjeruju u tradicionalnu podjelu muških i ženskih uloga, u potpunosti se osjećaju kao nježniji spol i žele da ih tako i tretiraju. To znači, između ostalog, da njihov muškarac mora biti romantičan, pažljiv i ugađati im.

