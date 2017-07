Pas se zatrčao u more i počeo da laje: Vlasnik shvatio jezivu istinu!

Bio je to jako lijep dan za pecanje i Rič iz Velsa je odlučio da ode na lokalnu obalu zajedno sa svojim psom Lejom. Kada su stigli, Rič je bio oduševljen pogledom, pa je zastao da napravi par fotografija. Zatim je iznenada Leja nešto primijetila i počela da trči prema moru, lajući kako bi privukla Ričovu pažnju, piše “Virealno“…

Bila je glasnija nego inače te Rič nije mogao da shvati o čemu je riječ. Mislio je da je uhvatila ribu ili pronašla nešto neobično. Ali Leja je zapravo molila Riča za pomoć.

Otišao je do obale da vidi o čemu je riječ i primijetio je kako Leja stoji pored neke životinje. Na prvi pogled je mislio da je riječ o maloj ajkuli, ali kada je vidio šta je to zapravo bilo, ostao je u šoku. Ono što se nalazilo na obali je bilo mladunče delfina. Bio je potpuno bespomoćan i nije mogao da se vrati nazad u more.

Rič je podigao mladunče i vratio ga nazad u more, a zatim je proveo još sat vremena sa Lejom na obali prateći da li će talasi vratiti delfina nazad na obalu.

Leja je zaista pametan pas jer je uspjela da primijeti delfina, a zatim da traži pomoć od svog vlasnika. Bez njene reakcije, deflin sigurno ne bi preživio.

