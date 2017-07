7 surovih istina koje će vas učiniti boljom osobom

Možda će izazvati kod vas duhovnu nelagodnost, protest, ogorčenost, ali istovremeno i spoznaju da se u njemu govori o stvarima koje bi, zaista, pomogle da se promjenimo, postanemo boljim, korisnijim, uspješnijim…

1. Niko nije toliko zauzet da ti ne može poslati poruku

Ako neko ne odgovara na vaš poziv ili poruku, razlog, najvjerovatnije, nije prezauzetost. Potencijalni poslodavac, koji vas danima ne zove, je sigurno mogao pronaći jedan slobodan minut. Ako ne dobijate odgovor od nekoga, to je samo zato da ti ljudi svjesno nisu željeli da vam odgovore. I što prije prestanete da tražite opravdanja za ljude koje ne obraćaju dovoljno pažnje na vas, tim prije ćete im se približiti, piše “Savršena“.

2. Svako stavlja sopstvene interese na prvo mjesto

Bez obzira, koliko je brižan, dobar ili ljubazan čovjek, on će uvijek biti zainteresovaniji za sopstvene, nego za vaše probleme. Čak i najpažljiviji ljubavnik neće moći da razume na koje “dugme” treba da pritisne, ako mu ne date do znanja. Najpošteniji poslodavac na svijetu ne može da zamisli šta vam smeta ako mu to ne kažete, i pritom pristajete na obavljanje bilo kog posla. Većina ljudi uzima onoliko koliko ćete im dozvoliti da uzmu, zato pokušajte da uspostavite i održavate dozvoljene granice, da se ne biste našli u situaciji da vam neko, jednostavno, sjedne za vrat. Jaki ljudi se ne plaše da kažu “ne” onome, šta ne žele da rade, jer znaju da ih niko neće zaštititi, ako sami sebe ne zaštite.



3. Ne možete ugoditi svima

Ako biste pokušavali uslišiti sve što ljudi žele od vas, odavno biste se pretvorili u beživotnu, bezobličnu i bezosjećajnu budalu. Ozbiljno, ne možete svima ugoditi. Uvijek će se pronaći taj koji će reći da ne živite ispravno, ili ste izabrali pogrešan put. Kritikovaće vas, bez obzira na ono šta radite i kako živite, zato radite ono što volite da radite, i živite onako kako vi smatrate da treba da živite. Jedini sudija koga ćete poslušati – jeste vi sami.

4. Svijet vam apsolutna ništa ne duguje

Vi možete biti najbolji, najpametniji, najinteresantniji čovjek na svijetu, ali, ako nećete raditi na sebi i razvijati se, svi izuzetni kvaliteti ostaće u vašem umu. Postoji dvije opcije: potrošiti život sažaljevajući sebe, jer zaslužujete više, ili možete početi da djelujete i uzimate od života- sada. Pogodite, koji izbor će napraviti samouvjeren čovjek?

5. Pronalazite sebi opravdanje

Možete potrošiti cijeli život žaleći se na činjenicu da nemate vremena, novca, snage, ili uslova za ispunjenje svojih ciljeva. I sve što kažete, možda je i tako, ali surova istina je u tome da svaki čovjek na ovoj planeti posjeduje barem jedan “valjan” izgovor, da ne kreće u susret životu koji on, zaista, želi. Ljudi, koji dobijaju od života ono što žele, ignorišu svoja opravdanja. Oni pronalaze načine prevazilaženja svojih ograničenja, umjesto da se žale i kukaju – u tome je razlog njihove pobjede.

6. Karakterišu vas vaša djela

Možete sjedeti u zatvorenom prostoru cijeli dan, maštajući o boljem svijetu, ali dok ne izađete, i ne počnete pretvarati bilo šta u život, to nema nikakvog značaja. Sposobnost građenja velikih planova je divna stvar, ali sve dok to nije praćeno djelovanjem, ta sposobnost je beskorisna. Na kraju krajeva, o nama može da se sudi po našim postupcima, a ne po mislima.

7. Niko vas ne može spasiti od vas samih

Svi želimo da vjerujemo da nas čovjek naših snova, idealan posao, ili nevjerovatno iznenađenje, čeka iza ugla. Kad smo nezadovoljni svojim položajem, iracionalno se nadamo da će se na čaroban način pojaviti mađioničar i spasiti nas od svih problema. Ali, istina je da se to u životu ne događa. Problemi se ne riješavaju pomoću čarobnog štapića, i ako želite vidjeti promjene u životu, morate sami radite na tome. To znaju veoma jaki ljudi. Kada nastanu teška vremena, oni stavljaju štit, penju se na trčećeg konja i sami sebe spasavaju. Zato što oni razumiju: ako će neko pomoći, to će biti oni sami.

