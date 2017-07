Brak i prevara iz drugog ugla: Koliko bračnih parova preživi ljubavnu aferu?

Donosimo osam zanimljivosti iz uvijek aktualnih životnih situacija…

1. Zastranili, pa požalili Čak 50 posto brakova preživjelo je ljubavne afere, potvrdile su studije; većina ljudi počini preljub samo jednom, a najčešće zbog toga požale jer shvate da rješenje njihovih problema nije u tuđem krevetu. Iz toga se da zaključiti kako vjernost očito nije svima bitna stavka u vezi. Naime, 33 posto muškaraca i 19 posto žena priznaje seks izvan trenutne veze, pokazalo je istraživanje znanstvenika sa Sveučilišta u Washingtonu, piše “Zivim“.

2. Razvod i upalni procesi Djeca koja su doživjela razvod roditelja u dobi do 16. godine života, u dobi od 44 godine imat će 16 posto višu razinu C reaktivnog proteina (CRP), objavljeno je u stručnoj publikaciji Psychoneuroendocrinology. C reaktivni protein je upalni marker koji se mjeri iz uzorka krvi, a njegova dugoročno povišena razina smatra se rizičnim faktorima za srčane i krvožilne bolesti, kao i za dijabetes.

3. Ljubomorni oponašaju rivala Kad naš partner koketira s nekim drugim, povrijeđeni smo, ljuti i ljubomorni, a zadnje što bismo tada pomislili jest da počinjemo oponašati osobu kojoj naš partner posvećuje pažnju. No, novo istraživanje, objavljeno u publikaciji Personality and Social Psychology Bulletin, pokazalo je da se događa upravo to. Znanstvenici tu pojavu objašnjavaju time da smo, ako se naš partner zanima za nekog drugoga, skloni zaključiti da ta osoba ima neke osobine koje su našem partneru privlačne. To nas navodi da pokušamo preuzeti te osobine, ponekad i nesvjesno, ne bismo li partnera privukli opet k sebi. Pomaže li ta taktika da zadržimo “zaigranog” partnera, znanstvenici nisu utvrdili.

4. Redoviti seks za mlađi izgled Redovit seks ljudima pomaže da dulje izgledaju mlado, smatra britanski psiholog David Weeks. Tijekom deset godina istraživanja došao je do zaključka da stariji muškarci i žene s aktivnim ljubavnim životom izgledaju između pet i sedam godina mlađe od svoje stvarne dobi. Smatra da je ključan faktor u očuvanju mladosti užitak. Hormoni igraju važnu ulogu jer ispuštanje endorfina, hormona za dobro raspoloženje, djeluje kao prirodni analgetik koji ublažava tjeskobu i smanjuje stres.

5. Ljutnja snižava libido Nizak libido najčešće je posljedica dubljih problema, kao što su nakupljena ljutnja i zamjeranje tijekom niza godina braka. Takvo stanje zahtijeva malo razmišljanja, analiziranja, ali i samoće, a prvi korak je dnevnik u koji ćete zapisati sve što vas muči, smatraju američki psiholozi. Nakon što prepoznate uzrok niskog libida i osvijestite probleme koji vas muče, razgovarajte s partnerom i dajte mu do znanja što od njega očekujete, a potom izdvojite vrijeme samo za vas dvoje. Bijeg od obaveza idealna je prilika da se ponovno povežete.

6. Žene ipak vole visoke muškarce Rezultati novog istraživanja danskih znanstvenika, provedenog na uzorku od 650 ispitanika, prilično su obeshrabrujući za niske muškarce. Pokazalo se, naime, da žene češće nego muškarci smatraju da je vrlo važno da je muškarac u vezi viši. Muškarci vole biti viši, ali to im nije tako važno kao ženama. Oni su zadovoljni kad im je partnerica makar i malo niža, dovoljno je i 5 centimetara, dok su žene zadovoljnije kad su od partnera niže oko 10 centimetara jer se tada uz njih osjećaju ženstvenije.

7. Sretniji internetski brakovi Parovi koji su sklopili brakove nakon online upoznavanja sretniji su, otkrili su znanstvenici sa Sveučilišta u Chicagu. Znanstvenici su zaključili da parovi koji su se upoznali preko interneta imaju veći stupanj zadovoljstva brakom i niži postotak razvoda od parova koji su se upoznali “licem u lice”. Osobe koje su u brak stupile nakon online upoznavanja u prosjeku su starije, uglavnom između 30 i 39 godina, zaposlene i imaju viša primanja od onih koji su se upoznali, primjerice, u kafiću, noćnom klubu ili na radnom mjestu, što bi moglo biti jedno od objašnjenja za bolji uspjeh takvih brakova.

8. Veličina je važna, ali samo u svlačionici Muškarce više brine što o veličini njihovog penisa misle drugi muškarci nego njihove partnerice, pokazalo je istraživanje provedeno na Victoria Universityju na uzorku od 738 muškaraca. Riječ je o natjecanju među muškarcima, objašnjavaju znanstvenici, dodajući da je istraživanje pokazalo kako se većina njih osjeća nesigurno u vezi veličine vlastite “muškosti” samo kad su u okruženju gdje ih mogu vidjeti drugi muškarci. Istodobno su savršeno zadovoljni veličinom svog penisa u seksualnom životu s partnericom, a nerijetko čak i vrlo ponosni.

