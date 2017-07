6 stvari u kojima bismo trebali biti sebični u vezi

1. Neovisnost

Kada smo u novoj vezi, teško je odvojiti vrijeme samo za sebe i život kakav smo imali prije. Uhvaćeni smo u bujici hormona koji divljaju po našem tijelu, a koje otpušta naš mozak kada upoznamo nekoga tko nam je privlačan. Ono što se neizbježno događa u bilo kojoj dugotrajnoj vezi je činjenica da će se ti hormoni s vremenom smiriti i vaša veza će postati malo drugačije, piše “Zadovoljna“.

Advertisements

Nećete više provoditi 24 sata dnevno već ćete vrijeme provoditi i sa svojim prijateljicama. Iako vas izlasci možda više ne zanimaju kao prije, druženje s prijateljicama i vrijeme samo za sebe mogu donijeti samo koristi u vašu vezu.

2. Identitet

Većina ljubavnih veza dođe i prođe, ali vi ćete uvijek vidjeti svoj odraz u ogledalu. Ono što je privuklo vašeg partnera k vama je sve ono što ste vi zapravo jeste i bez njega. Otvorite se novim iskustvima i idejama zajedno sa svojim partnerom, ali integrirajte i usvojite samo one koji su u skladu s vama i vašom osobnosti.

“Dan kada počnete slijediti svoje snove i ambicije koje želite postići, dan je kada ste postali vaše bolje ”ja” ”

3. Sreća

Ako vam vaša zajednička sreća uskraćuje stvari koje vas usrećuju, vrijeme je da napravite pauzu. Trebate biti u vezi koja povećava vašu sreću. To bi trebala biti prilika da svoju sreću podijelite s voljenom osobom. No, vrlo je vjerojatno da nećete dijeliti baš svaki interes, što je sasvim prirodno i u redu.

4. Snovi i ambicije

Divno je i inspirirajuće kada vas partner podupire u snovima. Pogotovo ako je riječ u novim stvarima, a za to treba radoznalost i hrabrost. Dan kada počnete slijediti svoje snove i ambicije koje želite postići, dan je kada ste postali vaše bolje ”ja”.

5. Vjera

Može se dogoditi situacija da ste vjernik, a vaša voljena osoba nije. Važno je prihvatiti uvjerenja i stavove koje osoba ima i ne pokušavati je promijeniti. Vaša vjera je osobna stvar i trebali bi je mijenjati jedino ako vam ta potreba dođe sama.

6. Pravo da vas se čuje

Vaš glas je vaša snaga. To je način na koji dijelite vaše ideje sa svijetom, zalažete se za nešto u što vjerujete i sebe kada je to nužno. Veze bi trebale biti plodno tlo za bolji uspjeh i veće samopouzdanje. Trebali bismo se osjećati sigurnima dok istražujemo ono u što vjerujemo dok smo u vezi s nekom osobom. Vaše ideje su važne i trebaju se čuti.

Advertisements

loading...

Facebook komentari