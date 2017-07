Znakovi koji pokazuju da vam nije suđeno da ostanete zajedno

Upravo zato, ovakvih savjeta nikada dosta, a saznali smo ih od bračnih savjetnika, koji otkrivaju crvene zastavice svakog ljubavnog odnosa, piše “Index“.

Vjerujemo kako će vam ovakva saznanja itekako koristiti.

1. Osuđivački tonovi

Za partnere koji imaju naviku međusobno kritizirati ponašanje ili neke aspekte osobnosti, manje je vjerovatno da će opstati zajedno. Razlog je jednostavan: onaj koji se tako ponaša, smatra kako će tim u konačnici promijeniti onog drugog, no to se zapravo nikada ne događa, već dolazi do prekida. No, prije nego poželite promijeniti nekoga, saznajte na vrijeme želi li i on promijeniti neke stvari. Ako ne, ili to prihvatite ili se nemojte vjenčati, odnosno ostati s njim.

2. Nesigurnost

Gledano sa psihološke strane, neki ljudi smatraju kako im je potreban partner, koji će ih “upotpuniti”. Takve osobe obično su vrlo nesigurne u sebe te smatraju kako trebaju još jednu osobu, kako bi bile u potpunosti sretne. S vremenom će sve učiniti za partnera, kako bi on ostao s njima, jer ne znaju kako biti sami. Oslanjanje na partnera u baš svemu, s vremenom će njemu postati problem, jer će se osjećati opterećen takvom odgovornošću. Stanite čvrsto i ravnopravno uz njega, bez da se oslanjate. Naučite što vas čini sretnom i zadovoljnom te zadržite u životu hobije i ljude, koji su tu bili i prije njega. Jedino tako možete biti istinski sretni.

3. Ne slušanje njegovih želja

Jedan je bračni savjetnik ispričao priču o ženi, koja mu se požalila kako je imala svađu sa suprugom, koji joj je i prethodno lijepo objasnio kako trenutno ne želi djecu. No, ona je to prokomentirala kao “ah, to je tipičan on”. Nakon što je saznala da je trudna, suprug je zatražio razvod. Poenta priče? Neke njegove komentare nipošto nemojte uzimati zdravo za gotovo i misliti si u sebi kako to priča tek toliko te kako ćete to promijeniti, jer se često dogodi da na grub način shvatite kako ne posjedujete takvu moć. Pa prije nego poduzmete neki važniji korak u vezi, dobro ga poslušajte.

