SEDMIČNI HOROSKOP za period od 16. do 22. jula 2017. godine (POSAO, LJUBAV, ZDRAVLJE)

OVAN (21. 3 – 20. 4)

Advertisements

Posao – Mjesec je u vašem znaku ali u posljednjoj četvrti što je znak da ne započinjete poslovne aktivnosti već da dovršite ono što ste započeli. Mars, vladar znaka u četvrtom polju, zajedno sa Suncem ukazuje na težnju da se osamostalite ili da se riješite balasta nekog autoriteta. Budite strpljivi, prenose “Novosti“.

Ljubav – Jupiter u sedmom polju, u opoziciji sa Mjesecom, ukazuje na neslaganja koje može da preraste u ozbiljan sukob, pa je najbolje da malo primirite strasti i sačekate sa važnim odlukama. Usamljeni će imati priliku za avanturu, koja će početi iznenadnim susretom, a završiti se onako kako okolnosti i vaša natalna karta nalažu.

Zdravlje – Vrtoglavica, pospanost ili alergijska reakcija.

BIK (21. 4 – 21. 5)

Posao – Tokom boravka Venere u Blizancima, usmjereni ste na finasijsko valorizovanje svih svojih sposobnosti. No, Venera je sa jedne strane podržana trigonom Jupitera koji teži sve da uveća, a sa druge ograničena opozicijom Saturna koji je pokazatelj restrikcije. Budite realni prilikom planiranja novih akcija.

Ljubav – Vladar vašeg sedmog polja Mars, u znaku svog pada ali i svog triplicitetnog vladarstva, iskazuje vašu želju za nekom dubljom promenom. Ali, pošto je trenutno združen sa Suncem, svaka promjena će nalikovati na sukob i rat pre nego na planirani događaj. Obuzdajte reakcije, smirite emocije.

Zdravlje – Nervoza najviše utiče na vaše psihofizičko zdravlje

BLIZANCI (22. 5 – 21. 6)

Posao – Venera u vašem znaku čini da sve ispadne mnogo bolje nego što ste očekivali, a Merkur, vladar znaka, pod povoljnim aspektima, prvenstveno Saturna, ali i Jupitera, čini da sve što radite, planirate i dogovorite do kraja radne sedmice može da vam donese dobru reputaciju i postane dugotrajno. Ukoliko imate šansu za promjenu posla, treba ozbiljno da je shvatite.

Ljubav – Venera u vašem prvom polju donosi potrebu za kvalitetnim odnosima u vezi, za ispunjenošću i za uzajamnom podrškom. No, sa druge strane, Saturn sreću kvari. Stoga se ne zalećite već uzmite ono što vam se pruža i sačekajte bolje vreme za kompletno zadovoljstvo.

Zdravlje – Prolazne migrene i umor će biti iskaz pritiska koji trpite.

RAK (22. 6 – 22. 7)

Posao – Mars i Sunce u vašem prvom polju znak su ambicije i želje za uspjehom i nametanjem. Pitanje je samo gdje je mjera dobrog ukusa i tu se stalno preispitujte. Merkur je u drugom polju, podržan aspektima superiornih planeta što je za finansije veoma dobar period, te sve postojeće zavrzlame vezane za novac rješavajte odmah.

Ljubav – Emotivno stanje je raznoliko, uglavnom potencirano drugim životnim dešavanjima i stanjima. Venera u dvanestom polju mora postojeće veze staviti na testove, ali i pružiti mogućnost da se dese i neplanirane stvari. Pazite šta želite, možda vam se ostvari.

Zdravlje -Provjerite krvnu sliku, izmjerite pritisak.

LAV (23. 7 – 22. 8)

Posao – Merkur u vašem znaku čini da se mnoge stvari dešavaju ubrzano, ali bez većih rezultata. Pazite samo da se uhvatite za najnerealniji od svih planova, jer iako je podržan aspektima Jupitera i Saturna, i to dobrim, upravo tu leži opasnost da se opredjelite za neku ideju na ivici realnog. Potražite pomoć prijatelja i saradnika.

Ljubav – Merkur u vašem znaku naglašava da ste željni lijepih dešavanja u životu, novih sureta, novih lica. Problem sa ovako postavljenim planetama je nestalnost jer je podržan aspektom Venere iz polja prijatelja pa je teško ocijeniti ko je zanteresovan za vezu, ko je samo tu radi svoje popune slobodnog vremena.

Zdravlje – Problemi sa glavoboljom i hroničnim bolestima zbog čestih promjene vremena.

DJEVICA (23. 8 – 22. 9)

Posao – Venera je u polju karijere i to je znak da je vrijeme za promjene, ne prevelike, ali bi neka varijanta dodatnog ili honorarnog posla vrlo prijala. Pokušajte da od nekog hobija ili nečeg što vas ne opterećuje, a volite da radite, načinite mogućnost za honorarni posao, za početak mali, ali sa dobrom razvojnom perspektivom.

Ljubav – Kako Venera u polju karijere čini da se stvari oko posla ubrzavaju, tako ukazuje i na mogućnost dešavanja vezanog za neku osobu koja je do sada bila prisutna samo u poslovnim varijantama. Sada bi to moglo da preraste u emotivnu vezu, pogotovo što Venera i Jupiter, vaš vladar polja partnerstva imaju dobar aspekt.

Zdravlje – Manji problemi sa stomakom, nogama i zglobovima.

VAGA (23. 9 – 22. 10)

Posao – Jupiteru vašem znaku, podržan dobrim aspektom sa Saturnom, ali i Merkurom i Venerom, znak je da se na poslu odvijaju povoljnije stvari i da je pred vama niz šansi koje teško možete zaobići. Stoga uz uobičajenu dozu opreza, slobodno se upustite u razne poslovne kombinatorike.

Ljubav – Mars, vladar vašeg sedmog polja i sunce združeni u polju karijere ne daju previše prostora za emocije, tako a je potreban dodatni trud koji morate uložiti za ova pitanja. Nije pravi trenutak za razrješavanje emotivnih problema, jer biste tako samo još više zakomplikovali situaciju.

Zdravlje – Period nije povoljan za odlazak kod zubara ili hirurga, pazite se povreda.

ŠKORPIJA (23. 10 – 22. 11)

Posao – Mars sa Suncem u znaku u kome ne iskazuje punu snagu, znak je da ste pod uticajem nekih prethodnih događanja, i da ste u manje povoljnom položaju nego što biste željeli. Merkur iz desetog polja znak je nesabilnosti dogovora oko posla i mogućnosti brzih neplaniranih promjena.

Ljubav – Venera je u polju koje ne vidi svoj domicil u pitanju vašeg sedmog polja, to jest, polja partnerstva. To je znak da se između vas i partnera umeću razna pitanja kojima je zajedničko to što preipituju odnos na poprilično nerealan način. Potrudite se da vas niz sitnica ne navede na pogrešne odluke.

Zdravlje – Potrebno je da budete fizički aktivniji i da se bavite nekim sportom

STRIJELAC (23. 11 – 21. 12)

Posao – Saturn u vašem znaku već duže vrijeme koči dešavanja svih tipova. No, kako je sad povoljno aspektovan od većine planeta, u prilici ste da veći dio pitanja koja su nejasna razjasnite i da na osnovu toga napravite makar i najmanji korak unaprijed. Neće biti lako, stoga ne odustajte na prvoj prepreci.

Ljubav – Venera u sedmom polju donosi brojne prilike, te ukoliko se ništa ozbiljno ne dešava problem je u vama i Saturnu koji u vašem prvom polju boravi već poduže vrijeme. Razmrdajte se malo i krenite događajima u susret. Ni najbolji aspekti planeta se neće realizovati ako tome ne dodate makar malo voljne akcije.

Zdravlje – Moguća manja prehlada i zubobolja.

JARAC (22. 12 – 20. 1)

Posao – Kako je vladar, Saturn retrogradan u dvanestom polju, tako se stvari komplikuju u svim segmentima. Sa druge strane u sedmom polju Mars i Sunce združeni ukazuju da se nalazite pod pritiskom neke procjene ili nekih, najprije neispunjenih rokova. Morate prionuti na posao i kontrolisati situaciju inače ćete se naći u velikom haosu.

Ljubav – Već pomenuta konjunkcija Marsa i Sunca u sedmom polju po osnovu partnerskih odnosa unosi dodatne tenzije i ukazuje na nepovoljne, ili manje povoljne ishode odluka i događanja koji su pred vama. Uzdržanost i analiza događanja umesto prostih reakcija umnogome pomažu da kontrolišete situaciju.

Zdravlje -Problemi sa stomakom i imunološkim sistemom, posebno za rođene u prvoj dekadi znaka.

VODOLIJA (21. 1 – 19. 2)

Posao – Vladar znaka je retrogradan, a vladar polja karijere u znaku debilitacije što je jasan pokazatelj da ne treba preduzimati ništa veliko u narednom periodu i da je najbolje održavati postojeće stanje kako se ne bi stvorila kriza i tamo gdje je nema. Budite strpljivi i oprezni.

Ljubav – Emocije su podložne uticaju spoljnih okolnosti, pa je neophodno da stres i napetost koja dolazi sa polja posla ne pređe i na druge segmente života. Oni koji su u vezi prolaze kroz manje turbulentan period, dok oni koji su slobodni imaju priliku za novim intrigantnim poznanstvom i započinjanjem nove uzbudljive romanse.

Zdravlje – Manji pad imuniteta. Obratite pažnju na ishranu. Pojačajte unos vitamina.

RIBE (20. 2 – 20. 3)

Posao – Suviše dugo Saturnov boravak u polju karijere koči sve ideje koje imate i sve planove, tako da ste se već navikli na spora dešavanja lišena promjena i podložna rutini. Sa druge strane vaš vladar, Jupiter, u povoljnom aspektu sa Saturnom polako vas navodi na neke nove akcije. Nemojte propuštati dešavanja niti ignorisati znakove pored puta, jer se stvari polako mijenjaju.

Ljubav – Vladar polja partnerstva, Merkur u brojnim aspektima, prevashodno u vrlo dinamičnom odnosu sa Venerom, daje mogunost brojnih događanja u vezi sa emotivnim životom. Na vama je da ispratite taj intezitet i vidite šta Vam planete nude tokom nastupajućeg perioda.

Zdravlje – Oprezno rukujte električnim uređajima. Ne zanemarujte manje bolove.

Advertisements

loading...

Facebook komentari