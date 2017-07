Ovih 10 stvari žene zaista žele od muškaraca

Iako su žene često komplicirane i nisu ni same uvijek sigurne što točno žele, no u većini slučajeva postoje vrlo jednostavni odgovori. Donosimo vam listu 10 stvari koje žene očekuju od muškaraca, piše “Ordinacija“.



1. Spontanost

Ovo ne znači da biste svaki vikend trebali putovati u drugu zemlju ili da biste ženama svaki dan trebali organizirati neku zabavu. Čak i kada biste ju dočekali sa kadom, napunjenom toplom vodom i čistim stanom, ona bi bila zadovoljna. Pokažite spontanost u malim stvarima. Pozovite ju na ples za vrijeme šetnje ili pošaljite neočekivanu poruku. Žene vole nagađati što slijedi nakon toga.

2. Upornost

Kada kaže “ne”, ne misli uvijek “ne”. Ali, to istovremeno ne znači da misli time reći “da” ili “možda”. Ponekad riječi žene ne znače zapravo baš ništa. No, ne radi se o tome da ne znaju što žele, nego baš suprotno – žele muškarca koji će biti uporan i pokazati joj kako je “da” jedini mogući odgovor na njegovu ponudu. To naravno ne vrijedi u svakom slučaju, naučite procijeniti.

3. Interes

Svaka žena je spremna postati prava podrška ili čak cijela grupa za podršku za svog voljenog. Zato, u potpunosti zaslužuje to isto dobiti zauzvrat. Što god žena radi važno je da pokažete iskreni interes. Ima san postati glumica? Osnovati svoj posao? Trčati maraton? Šanse da se njeni snovi ostvare su veće ako ćete joj svaki put ponoviti rečenicu: Vjerujem u tebe.

4. Značajni pokloni

Ne! Žene ne žele samo dijamante, skup nakit i putovanja na kraj svijeta. Mali, ali značajni poklon će je razveseliti više od ičega. Pažljivo slušajte što vam govori i s vremenom ćete otkriti kakve knjige voli ili koje joj je najdraže cvijeće.

5. Smisao za humor

Žene ne žele ozbiljne muškarce. Naravno, bitno im je da muškarci misle ozbiljno što se odnosa i veze tiče, ali razne studije su pokazale kako je smijanje jedan od najjačih prirodnih afrodizijaka. Zato, šalite se češće, ali pazite da postoje stvari koje nisu predmet šale. Naprimjer, njena haljina, frizura ili obitelj.

6. Pažnja i briga

Budite umjereni. Nemojte je pratiti svuda, zvati 100 puta na dan ili slati milijun poruka. Nekoliko jednostavnih i iskrenih pitanja dati će joj do znanja da vam je stalo. Ne zaboravite pitati je kako joj je prošao dan, kako se osjeća i o ćemu razmišlja. Žene vole razgovarati o tim stvarima.

7. Pozitiva

Psiholozi tvrde kako su muškarac i žena dva povezana pola. Ako je jedan kraj pun pozitivnih osjećaja, i drugi bi se uskoro trebao tako osjećati. Stabilno i dobro raspoloženje je najbolji poklon koji muškarac može ženi dati. Smijte se češće, dijelite pozitivne emocije s njom i rezultat će biti odličan.



8. Podrška

Ponekad imamo težak dan kada želimo odustati od svega, nabiti glavu u jastuk i plakati. Istraživanja već godinama pokazuju kako su žene emotivnije te češće dožive tugu, melankoliju ili depresiju. Zato traže nekoga tko će im u tim trenutcima biti rame za plakanje te im obećati kako će sve ipak biti u redu.

9. Iskrenost

Iako bi ovo trebalo biti normalno, ali niste svjesni da ovdje govorimo o potpunoj iskrenosti. Ako večer želite provesti s dečkima, recite joj to, a ne da umjesto toga izmišljate razne izgovore i priče o tome koliko posla imate. Većina žena zna prepoznati istinu od laži.



10. Poštovanje

Žene nisu samo slabije polovice, one mogu stvoriti prekrasne stvari i nadahnuti. Često osmisle grandiozne ideje i ostvare ih. Mogu učiniti muškarca sretnim. Svjesne su svoje vrijednosti, a to isto očekuju i od muškaraca. Češće im ponovite koliko ih cijenite i što vam zapravo znače.

