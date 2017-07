Ova majka se vratila sa posla i shvatila da je muž oteo njenog malenog sina… Nakon 21 godine neprestane potrage i OČAJA, policija je pozvala…

Nakon što se vratila kući, Marija je pretražila cijelu kuću i primijetila da je njen sin nestao, ali ne samo on – već i njen muž. On nije ostavio nikakvu poruku gdje je mogao da ode i čak je ponio sa sobom sve Stivove slike, čak i kad je bio u utrobi! Marija je bila slomljena. Trebalo je da se suoči sa činjenicom da je Valentin kidnapovao njihovo jedino dijete, piše “Fokuzz“.

Marija je istog momenta zvala policiju, ali bez bilo kakve slike djeteta nije bilo mnogo nade za pronalaženje. Ovo se desilo 1995. godine i Marija nije posjedovala ni jednu. Nakon toga je policija pronašla jednu sliku kod rodbine. Slika je bila crno-bijela i lošeg kvaliteta, ali je Mariji to jedino bilo preostalo.

Prolazilo je vrijeme i potraga nije napredovala. Tekli su dani, mjeseci, godine i još uvijek ništa. 21 godinu kasnije Marija je još uvijek svaki dan gledala njegovu jedinu sliku, njegovu tamnu kosu, lice… Za nju je vrijeme stalo dana kada je nestao. Danas bi imao 22 godine. Da li je srećan? Da li ima djevojku? Da li je uopšte živ?

Jednog dana je policija iz San Bernardina otkrila neke dokaze koji su ih vodili do meksičkog grada Puebla. Pronašli su mladića koji je bio živ i zdrav. Marija je ponovo bila puna nade, ali je bila strpljiva. To možda nije bio njen sin. DNK test je sproveden i Marija je anksiozno čekala rezultate.

Tada su stigle neočekivane vijesti: mladić je bio Stiv! Kada je Marija saznala da je on živ, nije mogla da sakrijte suze. Njen 21-godišnji san je postao java! Kada je vidjela Stiva nakon njihovog dugog razdvajanja, osjetila se nervozno i euforično. Majka i sin su se zagrlili i taj momenat nije mogao biti ljepši i dirljiviji.

Kako je izrastao u zgodnog mladića! Bili su razdvojeni 20 godina, ali je ljubav i dalje bila jaka. Za Stiva je ovo takođe bio trenutak jakih emocija. “Bio sam šokiran”, rekao je. “Nisam znao da li je živa ili ne i onda sam dobio poziv da me ona traži, to je bilo kao da su me polili kofom hladne vode. Ali to je dobro, dobro je”.

Povodom ovog dugo očekivanog spajanja, mladić je donio veoma poseban poklon za svoju majku: svoje slike. Marija, koja je provela više od dvije decenije gledajući samo jednu jedinu sliku koju je imala od svog sina, nije imala riječi kojima bi opisala svoju sreću.

Mariji i Stivu je preostalo mnogo toga da urade. Stiv trenutno studira pravo u Meksiku, ali se nada da će nastaviti studije u Americi. Bliskost sa majkom pomoći će mu da nadoknadi sve što je propustio dok je bio razdvojen od nje.

Što se tiče Valentina, “oca kidnapera”, on je ponovo nestao bez traga. Neki ljudi čak govore da je mrtav. Što se tiče Marije i Stiva, najbitnije je da sada uživaju u životu punim plućima.

