Sve nasilne veze povezuje JEDNA STVAR: Ako se vaš novi dečko ponaša OVAKO, bježite od njega

Anonimna istraživanja širom svijeta uglavnom pokazuju ogromne cifre slučajeva nasilja nad ženama. Problem je, međutim, u tome što veliki broj žena nije u situaciji da o tome otvoreno govori, pa se često za to sazna kada situacija eskalira. Zbog toga je jako bitno obratiti pažnju na sve eventualne pokazatelje da veza koja je trenutno idilična može da se pretvori u nasilnu, a to je vrlo čest slučaj. Vera Despotović, porodični psihoterapeut sa Fakulteta za medije i komunikacije kaže da sve nasilne veze počinju, a kako bi drugačije, izrazito romantično, prenosi “Žena“.

– Veza u početku liči na rajski vrt, romantično je iznad svakih standarda, partner stalno šalje ljubavne poruke i naglašava da se do sada susretao samo sa razočaranjima, te da je tek sada naišao na istinsku ljubav. Vrlo je bitno obratiti pažnju na to kako govori o bivšim partnerkama – ako o njima priča sa gorčinom, ako nijedna nije valjala i ako su sve krive za propast veze, vrlo je vjerovatno da će i sadašnja partnerka biti “kriva” za sve što u odnosu ne valja – ističe Vera.

Taj romantični odnos uključuje i nevjerovatno galantne poteze s njegove strane, usmjerene ne samo prema partnerki već i prema njenoj porodici. Ako njenoj majci, sestri, bratu treba bilo kakva usluga, koliko god ona bila, biće spreman na sve samo da uskoči. Toliko će biti galantan da će partnerki biti prosto neprijatno. On to radi, objašnjava Vera, na prvom mjestu kako bi ona osjećala kao da mu nešto duguje i time je još čvršće vezao za sebe.

Ono što je dobro sakriveno kod ovakvih ljudi jeste egocentričnost, naročito u početku veze, kada obleće oko žrtve, ali i tu postoje znakovi koji ukazuju na suprotno.

– Ako stalno govori o sebi, stalno usmjerava razgovor na sebe, sve njegovo je uvijek najbolje i najljepše, to pokazuje da uprkos njegovim gestovima, on očekuje da se sve vrti oko njega. Takvi ljudi ističu kako im je teško u životu i kako ih niko ne razumije, a sve kako bi se partnerka usredsredila na njih i osjetila obavezu da im udovoljava u svemu – naglašava ova porodična psihoterapeutkinja.

Još jedna indicija da će stvari krenuti nizbrdo jeste i to što već u samom početku odnosa on od toga pravi ozbiljnu vezu, iako su se praktično tek upoznali, i uveliko pravi ozbiljne planove za budućnost.

Onda kreću i neprijatne stvari – podsmijavanje kada partnerka izrekne svoj stav, neumjereni sarkazam, suptilno ponižavanje pred drugima.

– Nasilan partner postepeno preuzima svu kontrolu nad žrtvinim životom. Kreće od “nevinih” komentara kako je odjeća neprikladna, kako joj neki član porodice “ne valja”, pa bi trebalo da ga izbjegava, insistira da ona nađe novi i bolje plaćen posao, ili da da otkaz kako bi više vremena provodili zajedno. Ako se partnerka opire, pokazuje nestrpljenje. Tako i u sitnicama, recimo ako on predloži izlazak negdje, a ona odbije, on se duri jer je sve smislio i organizovao a ona odbija poslušnost, i to samo zato da bi joj pokazao da mora da bude po njegovom – kaže dalje Vera.

Ograničavanje društva i druženja slijedi ubrzo, a prije toga će, takođe pod maskom galantnosti, insistirati da svoju djevojku doveze do kafića gdje je dogovorila viđanje sa društvom, ili će insistirati da mu šalje slike odatle, pod izgovorom da mu nedostaje, a zapravo da provjeri gdje je i sa kim.

– Ljubomora je jedan od najsigurnijih znakova da će veza biti nasilna, jer takvi ljudi posesivnost maskiraju u ljubav i time dezavuišu žrtvu – ističe Vera. Takvi muškarci neumorno rade na tome da oslabe svoju partnerku psihičkim manipulacijama kako bi je lakše kontrolisali, i uradiće sve da je odvoje od prijatelja i porodice kako bi joj maksimalno otežali bijeg iz te veze.

Kod ovakvih tipova ljudi karakteristično je to što nikada neće priznati svoju krivicu za bilo šta loše. Biće kriv šef, politika, država, a onda sve češće partnerka.

Onda će uslijediti svađe i rasprave, i tada se uglavnom dešava da partner udari u zid šakom, da vozi nasilnički ako je u kolima za vrijeme svađe, da pravi nagle pokrete i unosi se partnerki u lice, baca predmete oko sebe, možda čak i zamahne rukom. U tim situacijama ne dolazi do fizičkog kontakta, već mu je cilj da preplaši partnerku kako bi vidjela da ne može da mu se suprotstavi bez posljedica. Takođe, takvi ljudi često očekuju da partnerka uvijek bude raspoložena za se*s, jer to shvataju kao jedan od dokaza njene posvećenosti i ljubavi.

– Zavisi od slučaja do slučaja koliko taj “medeni mjesec” veze traje, kod nekoga par mjeseci, kod nekoga pola godine, ali u velikoj većini slučajeva nasilnik nakon maksimum godinu dana pokazuje svoje pravo lice – zaključuje na kraju Vera Despotović.

