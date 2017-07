Grickate nokte? Evo šta to govori o vama…

A jednom kad počnete, teško je prestati s tim. Naučnici su kategorizovali to kao ponavljajući poremećaj usmjeren na tijelo. Laički rečeno, taj poremećaj je dalji rođak opsesivno-kompulsivnim poremećajima koji ljudi koriste nesvjesno kako bi se lakše nosili sa stresom i anksioznošću, piše “24sata“…

Advertisements

Ipak, prema novim saznanjima, to nije jedino što grickanje noktiju otkriva o vama. Prema novoj studiji, objavljenoj u Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, to je zapravo znak da ste perfekcionista, piše Reader’s Digest. Istraživanje su sproveli na 48 sudionika, od kojih pola ima ponavljajuće poremećaje usmjerene na tijelo. Oni su svi pokazali znakove organizacionog perfekcionizma, svi pretjerano tjeraju svoje tijelo na rad van njegovih granica, pretjerano planiraju i lako se isfrustriraju.

Ispitanici su bili izloženi “uticaju” četiri različite situacije koje je trebalo da ih stresiraju, isfrustraju, izazovu dosadu i opustite ih. Svi ovi koji su imali ponavljajuće poremećaje usmjerene na tijelo u prve tri situacije pokazali su svoja specifična ponašanja kada su nervozni, uključujući i grickanje noktiju.

“Vjerujemo da su ovi individualci perfekcionisti, što znači da se ne mogu opustiti i obaviti zadatak u miru. Oni su skloni frustraciji, nestrpljenju i nezadovoljstvu ako ne ostvare svoje ciljeve”, objasnio je autor studije dr Kieron O’Connor.

Oni se s negativnim emocijama nose tako da grizu nokte. Da li ste i vi perfekcionista? Oko 20 posto ljudi pokazuje sklonost perfekcionizmu, a stres koji proizlazi iz toga okidač je bolesti poput sindroma iritabilnog crijeva, hronične nesanice, srčanih bolesti kao i prijevremene smrti, pokazala je šestogodišnja studija Univerziteta Trinity.

Advertisements

loading...

Facebook komentari