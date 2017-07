“Varam muža devet godina. Ne grize me savjest zbog toga”

Ljubav i sreća su mi na prvom mjestu kada je riječ o mom braku sa Stivenom, koji traje već 20 godina. Važni su mi i u odnosu sa ljubavnikom Majklom, sa kojim sam već devet godina. Znam da se neki ljudi u afere upuštaju zbog dosade, nezadovoljstva… Ja to nisam željela. Nisam željela dramu. Htjela sam da budem i dalje sretno udata, ali sam htjela i aferu. I sve sam dobro isplanirala. Najbolje.

Moj muž nikada nije posumnjao da ga varam. Za aferu ne znaju ni moje sestre, prijateljice… a dokaza nema, prenosi “Žena“.

Sa mojim ljubavnikom Majklom upoznao me je upravo moj muž Stiven. Djeca su nam išla u istu školu, a Stiven je želio da upoznam Majkla zato što se bavimo istim poslom.

Svidjela sam mu se. Vidjela sam, i to me je uzdrmalo. Nisam glupa pa da mislim da će mi se samo suprug sviđati do kraja života, ali o preljubi nikada nisam razmišljala. Sve do tada.

Kasnije smo se sreli na zabavi. Izdvojili smo se, malo popili, flertovali i pričali “prljave” stvari.

Ipak, bila sam šokirana kada sam nakon nekoliko noći dobila poruku od njega. Odmah sam je pokazala Stivenu i rekla da je Majkl vjerovatno pogriješio i da je umjesto svojoj supruzi Džejn meni napisao tako nešto. Uradila sam to da Majkl shvati da nikada više ne smije da mi se na taj način obraća.

Stiven ga je kasnije začikivao zbog te poruke… A ja sam, prvi put kada sam vidjela Majkla, sasvim pobjesnila. Objasnila sam da ne smije da bude glup ako želi aferu, da moramo da sve dobro isplaniramo, bez mogućnosti da bilo ko posumnja.

Našu aferu smo oboje shvatili kao viši stepen prijateljstva. Ni on, ni ja nismo željeli da rasturimo brak. I zato smo naš prvi susret planirali šest mjeseci. Dogovorili smo se da ne smije da bude nikakvih dokaza. Tokom sastanaka sve plaćamo kešom, nema dogovora preko telefona, nego samo usmeno, nema zapisivanja, mjesto i vrijeme sastanka moramo da zapamtimo, nema pozivanja dok smo pijani, nema alkohola dok smo zajedno…

Konačno, kada smo se sreli u hotelu imali smo tri sata za nas. O, kako je taj prvi se*s bio očajan. Oboje smo bili nervozni, kao tinejdžeri. Onda smo sve ponovili za nekoliko dana, bilo je još gore.

Pitala sam se šta će mi sve to. Nekoliko puta sam poželjela da odustanem. Ali nisam.

Nekoliko puta sam želela da prekršim sopstvena pravila, ali nisam nikada.

Čak sam i počela da se družim sa njegovom ženom Džejn. To mi je, čini mi se, savršena maska. Ona je po meni malo snob, ali kafu mjesečno ili jedan izlazak mogu da progutam. Čak je jednom prilikom rekla da joj je drago što se družim sa Majklom, jer on nema ni sestru, ni ženskog prijatelja…

Volim ih obojicu. Majkl i ja smo pohlepni, znam, ali mislim da ne možemo da povrijedimo naše partnere, oni ipak ništa ne znaju. Ova moja veza se dobro odražava i na Stivena, se*s nam je odličan.

Mislim da ima mnogo ljudi koji bi varali kao i ja, ali ih je strah da će biti otkriveni. Strah ih je da će izgubiti mnogo toga.

Ali ono što neko ne zna, ne može ni da ga povrijedi.

I prije nego što me osudite, želim da sebi postavite samo jedno pitanje. Šta vas spriječava da uradite istu stvar kao i ja?

