Ona je NAJNEPREDVIDIVIJA žena u cijelom Zodijaku!

Najbolje se slaže sa: Lavom, Vodolijom, Ovnom, Vagom, Strijelcem i ponekom Djevicom.

Najčešće profesije: estradna ličnost, glumica, pjevačica, voditeljica, novinarka, turistički vodič, matematričarka, organizatorica, profesorica, prevodilac, piše “Ženski“.

Advertisements

Najbolji dan: srijeda

Boja: blijedo žuta, sve nijanse sive, srebrna

Drago kamenje: topaz

Evo najmladolikije žene u cijelom zodijaku!

Žena Blizanac sve do poznih godina može da razmjenjuje garderobu sa svojom kćerkom.

Intelektualno radoznala, komunikativna, duhovita, briljantna, žena Blizanac je i velika mondenka. Nema tog otvaranja izložbe, pozorišne premijere, značajnog skupa, koji bi ona mogla da propusti…ako joj to ne nalaže i sama njena profesija (često vezana za sredstva za masovnu komunikaciju). Neprestana želja za novinom kod Blizanaca dovodi do razarajućeg efekta na budžet (njen ili muževljev, svejedno) i do često ekscentričnog “look”-a koji je istovremeno i rezultat egzibicionizma tipičnog za Blizance. Dio tijela koji Blizanci simbolišu jesu ruke, koje rado ostaju otkrivene pomoću originalnog džempera čak i zimi, ili je akcenat na neobičnim rukavima.

Ona konstantno prilagođava sve sopstvenim potrebama i to pokušava i sa partnerom. Promjena je veoma važna za njen život i njen psihički razvoj. Spremna je da upotrebi i sva “ženska oružja”, svoj šarm i privlačnost da bi dobila ono što hoće. Ova dama se lako zaljubljuje i zato teži ka tome da ima više od jednog ljubavnika istovremeno. Jako je komunikativna, prepredena i u stanju da svojim šarmom opije svakog ko s njom stupi u razgovor.

Njeno raspoloženje je nepredvidivo, varira od razdraganosti do ljutnje za svaku sitnicu, stalno u oscilacijama, što zamara okolinu. Ipak, može biti omiljena (uglavnom među mladima) zbog svoje društvenosti dok ne pokaže dozu površnosti i neozbiljnosti koja prevazilazi sve granice. Umije da bude i proračunata i lukava i vrlo racionalna – ukoliko procijeni da je to neophodno. Često kalkuliše u ljubavi na svoju štetu, slijedi svoje emocije samo do izvjesnog stepena, a onda gradi odbrambeni mehanizam i štiti sebe od razočarenja. Praktična crta karaktera dolazi kad tada do izražaja, što se na prvi pogleda ne može zaključiti. Organizuje život onako kako njoj odgovara, ne dopušta nikome da joj nameće svoju volju. U ljubavi čini kompromise dok je to za nju udobno. Individualista je koji slijedi svoj životni put, mada djeluje kao da su joj drugi potrebni, suprug, roditelji koji joj uglavnom u svemu izlaze u susret.

Romansa je za nju vrsta igre i ona ne namjerava da se vezuje za samo jednu osobu dok god ne osjeti da je za to spremna. Njen partner mora biti dobar slušalac i diskutant – ovu damu će moći zadržati samo toliko dugo koliko je spreman da sa njom diskutuje o svemu i svačemu. Mora je voljeti, poštovati i diviti se njenom intelektu. Ona je uvijek dobro društvo i pratnja, romantična i ženstvena, ali neće biti ćutljiva ako ima priliku da razgovara i neće se puno dvoumiti da ode ako nađe bolju priliku.

Žena Blizanac je u stvari mješavina nekoliko ženskih karaktera. Svaki od njenih ljubavnika vidjeće je u drugom svjetlu. To nije njen trik, to je prirodna ličnost osoba rođenih u ovom horoskopskom znaku. Ona je kao šareni leptirić, uvijek u pokretu i uvijek interesantna i popularna. Oni koji je pokušaju vezati za sebe, ostaju slomljenog srca i svrstavaju je u loša iskustva, ali jedno je sigurno: ona svim pripadnicima suprotnog spola djeluje privlačno.

Njena aktivna mašta često kreira sliku perfektnog partnera koju ona nosi u sebi, problem je u tome što se u realnosti rijetko nađe neko ko odgovara toj slici. Ona sanja o tome da se totalno zaljubi, ali nikad u tome ne uspijeva. Njen partner će imati osjećaj da je u vezi sa haremom žena, jer ona je dama veoma promjenljive prirode.

Njena žudnja je da diskutuje, argumentuje, istražuje i traži promjene. Kao majka je dosta koncentrisana na uspjeh svoje djece, posebno kad se radi o opštem obrazovanju. U svojim zrelijim godinama podliježe histeriji i nezadovoljstvu, pa tu svoju nervozu oštrim jezikom prebacuje na svoje ukućane. To je doba kada joj se jednostavno ne može ugoditi…

Sve što misli, misli bar duplo bolje od vas. Uz nju u stvari i ne morate da razmišljate jer će ocijeniti da ne mislite dovoljno – prepustite joj se i otkrićete svjetove. Sa njom je svaki novi dan kao novi život. Niste znali da u vama čuči jedno razigrano dijete? E sad znate, dok se osvježeni i vječno mladi pitate čime ste zaslužili toliku sreću. To je žena sa kojom ne postoje banalnosti jer ona svemu umije da pronađe smisao. I puna je iznenađenja. Kad ste najmrzovoljniji iznenadiće vas kartom za Kup šampiona. Sve što traži od vas je da i vi nju ponekad iznenadite, a vi nećete biti nemaštoviti, jer to ne može da oprosti.

Ovo su žene koje obično lijepo izgledaju, neobavezno djeluju i kao da su stalno u žurbi ili u prolazu. U stvari ovo su uplašene djevojčice koje od djetinjstva traže onog za koga će se udati, što je otežavajuća okolnost kada je se*sualni život u pitanju, jer u krevetu strogo vodi računa da li je uvukla stomak, da li je veš dovoljno se*si… Misli joj ne daju mira i vrhunsko zadovoljstvo doživljava uvijek u kratkim romantičnim avanturama u kojima nije bilo vremena da se zaljubi. Tada pušta sebi na volju, izvoljeva i isprobava sve što je do tada čula ili negdje pročitala…

Ova žena je vrlo inteligentna i duhovita, rođena da osvaja iako nije naročito senzualna… Muškarci se lijepe za nju jer je veoma šarmantna i nepredvidiva… Njenom muškarcu će izgledati kao da svako veče izlazi sa drugom djevojkom, kao da je cijeli harem u njoj jednoj… uvijek gleda ispred sebe, uvijek je željna izazova. Ona od muškarca, prije svega, zahtijeva da je na njenom intelektualnom nivou. Ako ga pronađe, sa njim će rado uletjeti u ljubavnu igru, koja će odisati radošću. Ona je radoznala, voli da isprobava sve moguće tehnike i mjesta vođenja ljubavi… Progonjena svojom neumornom maštom, beskrajnom radoznalošću zna da bude i biseksualna – jer znak Blizanca predstavlja i muškarca i ženu.

Supruga u znaku Blizanaca

Mnogi muškarci ne mogu dugo da izdrže sa njom. Ukoliko želite sa njom harmoničnu vezu, trebalo bi da u ovom pitanju budete vrlo taktičan. Ponekad i sama shvati da joj je nemoguće da uspješno radi na oba polja, pa odustaje od karijere. Međutim, ona je, u najvećem broju slučajeva zaista sposobna da te dvije stvari uskladi. Ona neće biti tako mnogo u svojoj kući kao ostale žene. Vrlo je rafinirana, ne podnosi nered i nečistoću. U svakom društvu, ona sija posebnim sjajem. Dobro informisana i rječita i idealan je partner za čovjeka koji ima jak i moćan profesionalni život. Prilično joj odgovaraju doktori, advokati i sve one profesije koje zahtijevaju sjajne društvene kontakte. Ponekad je sklona flertu, tako da često zna da zada muke svom mladiću ili mužu. Kao muž ove žene bi se mnogo bolje osjećali kada bi sve to ostalo samo na riječima. Njen zdrav razum i jak instinkt, ipak joj neće dopusti da žrtvuje brak, djecu i muža za neku malu romansu.

Advertisements

loading...

Facebook komentari