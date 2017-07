Misica željela da bude humana, javnost zgrožena njenim gestom

Optužili su je za rasizam i diskriminaciju, ali je ona negirala sve te navode i istakla da je rukavice nosila iz higijenskih razloga pošto je bila u dodiru sa hranom, piše “B92“.

“Želim da razjasnim nešto. Svi volonteri u ovoj kuhinji nose rukavice jer im je rečeno da je to ispravno s obzirom na to da rade sa hranom, a ja sam davala hranu djeci. Samo sam zbog toga nosila rukavice i mislim da su moje namjere shvaćene pogrešno. Izvinjavam se ako sam bilo koga uvrijedila“, rekla je misica u videu postavljenom na Twitteru.

To everyone asking about the gloves, I truly hope that you'll hear my heart and understand that it came from a place of wanting to do good. pic.twitter.com/Pl5amM2gEM

— Demi-LeighNel-Peters (@DemiLeighNP) July 5, 2017