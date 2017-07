Zašto se uvijek vraćate tom jednom muškarcu?

Opet, baš kada se oslonimo na tog jednog posebnog muškarca, zdrava veza postaje klimava. Ali, on je taj muškarac kog prosto ne možemo da ostavimo. Zašto nastavljamo da mu se vraćamo iznova i iznova?

1. Jer “ovaj put će biti drugačije”

Zar vam hiljadu prethodnih pokušaja nije bilo dovoljno da shvatite da niste jedno za dugo? Zašto mislite da će sada biti drugačije? Žene imaju lošu naviku da vjeruju da će se stvari promijeniti. Uvijek se sve svodi na to da on neće ponoviti istu grešku, ali ništa od toga. Prosto svojevoljno ulazite u začarani krug. Teško je razmišljati realno kada potiskujete činjenicu da vas on samo koristi onda kada mu je to zgodno. Prestanite da jurite za njim. Evidentno je da on ne poštuje vaš trud, piše “Ljepota i zdravlje“…

2. Jer “on je rezervni plan”

Kad stvari krenu naopako, on je tu. On rješava naše probleme, ispravlja greške, spašava, sluša, navija za nas, brine za naše zdravlje… On je čovek kakvog žene uvijek čuvaju jer je lojalan. Iskreno, dame, ne bi trebalo da trčite za njim svaki put kada stvari krenu u suprotnom pravcu od željenog. Bez izgovora. On nije ni vaš roditelj, ni vaš prijatelj. Morate da naučite da se u životu sami izborite sa problemima. Osim toga, zašto baš njega zovete onda kada imate problem? Bilo koji prijatelj vam može priskočiti u pomoć.

3. Jer “bol je sastavni dio svake veze”

Koliko god ovo uznemiravajuće zvučalo, činjenica je da dozvoljavate da vas povređuje nadajući se da će vas vremenom zavoljeti. Ubijedili ste sebe da je bol i slomljeno srce sastavni dio svakog ljubavnog iskustva. Ili to ili smatrate da je bol način na koji se “otplaćuje” ljubav. Da, istina je, preokreti se stalno dešavaju. Ali, veza treba da ima više uspona nego padova da bi mogli da je nazovete zdravom vezom i vezom za koju se vrijedi boriti. Obrnuto, to je samo borba sa vjetrenjačama. Žene treba da uživaju u prisustvu muškarca, a ne da žive u strahu i melanholiji. Čovjek koji ne daje sve od sebe da se osjetite voljeno nije vrijedan vaše pažnje.

4. Jer “očajna sam”

Zašto nastavljamo da se vraćamo tom jedom muškarcu ako on prosto neće da se promijeni. Shvatate? Nikada se neće promijeniti i naučili ste lekciju. Ali, ponovo postoji opcija da se vi promijenite zbog njega. Da li mijenjanje zbog njega vezu čini uspješnijom? Teško. Ako se promijenite da bi nešto postigli, to će pokazati da ste očajni i nesigurni, a on će to iskoristiti kao prednost. I naravno, neće nimalo cijeniti vaš trud.

5. Jer “zabrljala sam”

Ako je ovo slučaj, onda ste svjesni da on nije uništio vezu. Vi ste. Naravno, sada vi obećavate kako ćete promijeniti neke stvari i izbaciti nepoželjna ponašanja. Morate da razumijete da je na njemu da odluči hoće li vas primiti nazad ili ne. Ne navaljujte. Za slučaj da vas prihvati nazad, onda se potrudite da budete ono što ste obećali da ćete biti. Ako odbije, prihvatite to. Nema potrebe za ljutnjom i bijesom. Njegovo je pravo da vas odbije. Umjesto da nastavljate da mu se iznova i iznova namećete, pustite ga. Prihvatite da ste napravili i grešku i učinili sve što je bilo do vas da to ispravite. Vrijeme je da krenete dalje sa svojim životom.

