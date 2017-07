ČUVAJTE GA, RIJETKI SU: Ovih 15 znakova pokazuju da si u vezi sa dobrim čovjekom!

Zašto jednostavno ne prekinu odnos ukoliko ne dobijaju ono što zaslužuju i priželjkuju od veze? Veliki dio problema leži u tome što veliki broj žena nije sasvim siguran kako izgleda zdrava veza ili kako bi dobar čovjek trebalo da se ponaša i ophodi prema partnerki.

Sljedećih petnaest znakova pokazuju kako se dobar čovjek ponaša u vezi, piše “Kurir“…

1. Dobar čovjek nikada ne dopušta da zaboravite koliko vas voli

Ako vas on zaista voli, to će vam uvijek dati do znanja. Osjećaćete njegovu ljubav. Osjećaćete se cijenjeno, poštovano i voljeno.

2. Dobar čovjek vas uvijek podržava

Bez obzira želite li upisati kurs stranog jezika ili odlučite da ćete ostati kod kuće kako biste podizali djecu, dobar čovjek uvijek će podržavati vas i ono što želite od života. On vas nikada neće obeshrabriti. On će biti pored vas svaki korak na putu koji ste odabrali radujući se vašim uspjesima i tješeći vas tokom poraza.

3. Dobar čovjek će vas inspirisati

On će vas inspirisati da budete bolja osoba, borac i osoba koja zna šta želi u životu. Njegove ambicije vam uveliko pomažu u tome.

4. Dobar čovjek se trudi da zadobije vaše povjerenje

On želi da se osjećate prijatno i sigurno u vašoj vezi. Kamen temeljac spomenutih osjećanja svakako je povjerenje i on je svestan toga. Bez povjerenja ne postoje ni ljubav ni poštovanje. On razumije da se povjerenje ne može samo “predati” nekome – njega treba zaslužiti, a onda i čuvati.

5. Dobar čovjek će uvijek učiniti da se osjećate lijepom

On shvata da se to ne postiže samo tako što će vam reći da ste lijepa žena. To se ostvaruje i na način na koji vas gleda, dodiruje i ophodi se prema vama.

6. Dobar čovjek će učiniti da se osjećate sigurno

Jedan od najvećih komplimenata koje možete dati muškarcu jeste kada mu kažete da se s njim osjećate sigurno. Bez obzira na sav novac koji on ima ili izgled Apolona, ako se žena ne osjeća sigurno, ništa od toga nije važno.

7. Dobar čovjek radi male stvari

Bez obzira na to koliko se stvari čine malima, on razumije da su one u vašim očima velike i potrudiće se da ih napravi.

8. Dobar čovjek nikada ne prelazi granicu

Sasvim je prirodno da imate nesuglasice, ali ne postoji razlog zbog kojeg bi trebalo postati uvredljivo ili nasilno. Dobar čovjek ostaje miran i fokusira se na temu o kojoj se raspravlja.

9. Dobar čovjek uvijek radi na sebi

Bilo da je to učenje novih stvari, razvijanje novih vještina, čitanje nove knjige ili gledanje dokumentarca, dobar čovjek uvijek radi na sebi, a taj njegov rad i trud uvijek ima pozitivan uticaj na vašu vezu.

10. Dobar čovjek razumije da djela govore više od riječi

Zbog pravog čovjeka u vašem životu shvatićete da ljudi koji daju prazna obećanja ne zavređuju vaše poštovanje. Ljudi koji održavaju svoja obećanja zaslužuju vaš poštovanje, a on je jedan od njih.

11. Dobar čovjek će vam se otvoriti

Nekima može biti teže da pričaju o emocijama, strahovima ili stremljenjima, ali prava osoba u životu često nam pomaže da otvorimo ta vrata. Dobar čovjek razumije da se pojedine stvari ne dijele s drugima, ali ipak od vas neće sakrivati stvari ili emocije, jer zna da time može izazvati napetost i frustracije.

12. Dobar čovjek će uvijek biti iskren s vama

Prilikom izgradnje temelja srećne i zdrave veze, dobar čovjek zna da je iskrenost uvijek najbolja strategija.

13. Dobar čovjek će učiniti da se osjećate prijatno kada ste iskreni

Udobnost u vezi proizlazi iz sposobnosti da budete otvoreni i iskreni s partnerom, a sposobnost da se to uradi proizlazi iz shvatanja da nećete biti osuđivani. Dobar čovjek će vas ohrabriti da se otvorite i podijelite s njim vaše emocije. On ne reaguje burno i, definitivno, ne osuđuje.

14. Dobar čovjek nikada neće biti nasilan

Možda i najvažnija tačka od svih. Bilo da je to mentalno, emocionalno ili fizički, dobrom čovjeku nikada neće pasti na pamet da prema vama bude nasilan ili učini bilo šta što bi bilo štetno po vas. Ukoliko vam se slučajno događa suprotno, ovog trenutka se pokupite i napustite takvog čovjeka. Nijedna dobra osoba se tako ne ponaša i, nemojte se zavaravati – stvari se neće popraviti ili promijeniti vremenom. Može biti samo gore.

15. Dobar čovjek će biti uz vas

Uvijek će postojati dobra i ne baš dobra vremena. Uvijek će postojati izazovi i neočekivane situacije koje je potrebno prebroditi. Ali on će ostati uz vas i biti vaš “saigrač” tokom tog vremena.

