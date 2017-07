Želite da se obogatite? Horoskop vam otkriva šta treba da uradite!

Saznajte šta svaki znak mora da uradi ako želi da se obogati:

Ovan

Vi pravite rizike koje niko drugi ne smije. Ovan može da bude odličan ulagač, kockar i biznismen jer ih njihova avanturistička priroda tjera da budu hrabri, piše “Kurir“.

Svoje zasluženo bogatstvo ostvarićete kladeći se na nešto na šta se svi drugi plaše da stave novac.

Bik

Vaš laserski fokus dozvoliće vam da uradite nešto što niko drugi ne može. Bikovi su veoma nezavisni i nisu im potrebni ljudi ili kompanije da im daju podršku i pohvale.

Ako odluče da urade nešto, to je to – Bik će dati sve do sebe da to i ostvari.

Kada se ovaj znak obogati, znate da je zaslužio – jer je sve postigao svojim znojem i krvlju.

Blizanci

Vi ćete pretvoriti vašu strast u veoma uspješan posao. Ako jedna stvar ne fali Blizancima, onda su to ideje. Među svima njima, krije se jedna zlatna – i vi ćete je pronaći.

Rak

Ovo je malo teže jer Rakovima nije bitan novac, ali im se sviđa jer znaju da mnogima ljudima on predstavlja ljubav.

Šef vam neće reći da vas voli, već će vam dati više novca kako bi vam stavio do znanja da vas cijeni.

Zato će Rak postati zavistan od svog posla i vremenom zavoljeti novac – ili će svom partneru pružiti ogromnu podršku u traženju njegovih snova, koji će se vremenom pretvoriti u novac.

Lav

Lavovi vole da budu glavna zvijezda u sobi i zato su tokom godina naučili kako da zabavljaju ljude. Ovo je rijetka i veoma vrijedna vještina. Bilo da je u pitanju pisanje, gluma ili stvaranje reklama na koje ljudi obraćaju pažnju, vaša strast za pažnjom će vam donijeti veliko bogatstvo.

Djevica

Toliko ste staloženi i organizovani da je gotovo nemoguće da ne otkrijete kako da zaradite velik novac. Djevice su odlične u poslovima koji su mnogima dosadni, ali to samo znači da se oni bolje plaćaju jer nema ko da ih radi.

Vaga

Vašu sposobnost da pridobijete nečije povjerenje pretvorićete u poslovno partnerstvo. Ili će neko od vaših prijatelja dobiti na lotu i dati vam pola jer vas toliko voli.

Škorpija

Škorpije su toliko pune samopouzdanja da se to graniči sa agresivnošću. Mogu da sve prodaju svakome i zbog toga će zaraditi bogatstvo ubeđujući ljude da sagledaju stvari na njihov način. Bilo da je u pitanju pridobijanje investitora, marketing, prodaja ili advokatura – Škorpija na raspolaganju ima nekoliko puteva do bogatstva.

Strijelac

Humor je vaše najveće oružje i jednog dana će vam se bogato isplatiti. Možda nećete imati svoju seriju na televiziji, ali će vam humor otvoriti mnoga vrata – bilo da je u pitanju unapređenje, nevjerovatan posao ili pravo partnerstvo.

Jarac

Vaša lukavost će vam pomoći da uradite šta drugi ne mogu. Mnogi se toliko drže svojih ideala da ne vide šumu od drveća. Jarčevi su veliki realisti i ne razmišljaju na taj način.

Ako vide rupu na tržištu, odmah će krenuti u naprad.

Vodolija

Postaćete odlično plaćen direktor startapa koji će se fokusirati na pomaganje drugima. Ukratko, vaše veliko srce i velikodušnost će vam donijeti i veliku zaradu. Naravno, to nije razlog za sve vaše dobre namjere, ali lijepo je vidjeti da se lijepe stvari dešavaju dobrim ljudima.

Ribe

Stvorićete viralno umjetničko djelo. Bilo da je u pitanju knjiga, pjesma, restoran ili nešto sasvim drugačije, Ribe su rođene da budu umjetnici. Ipak, umjetnost vam je na prvom mjestu – bilo da vam donosi novac ili ne.

