6 razloga zbog kojih ćete odmah poželjeti imati mačku

Prema mačkama kao kućnim ljubimcima ljudi često imaju predrasude smatrajući ih hladnim, nezainteresovanim pa čak i grubim sustanarima. Međutim, daleko je to od istine. Ove čarobne krznene ljepotice mogu biti savršene ljubimice za svakoga, one koji puno rade pa nemaju vremena brinuti se puno o životinji do porodicama s djecom.