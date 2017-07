ČUVAJTE SE OVA ČETIRI ZNAKA: Poznati su po buntovništvu i nestašluku a lako vas mogu uvaliti u nepriliku!

1. Lav

Lav ima dugačak jezik i uvijek kaže ono što mu je na umu. I to je u redu, međutim može uvući druge u nevolju sa svojom samouvjerenošću. Vrlo je ekspresivan, a njegovi izrazi lica sami po sebi mogu biti nestašni, piše “Zadovoljna“.

Stoga se ne oslanjajte na njega da drži kontrolu i ravnotežu u stresnim situacijama. Kada pomislite da možete odoljeti njegovom buntovništvu i igrati na sigurno, on će vas ponovno uvući u igru.

On je neodoljiv i dominantan i preobratiće vas na svoje šefovske načine.



2. Škorpija

Kao vodeni znak škorpija može zadržati mirno i hladno ponašanje i u najnezgodnijim situacijama. Ne smijete mu dozvoliti mu da bude buntovnik jer vas tada može uvući u nevolju. Škorpija je kralj tame i tajanstvenosti. Može uspješno čuvati tajnu, a vi ćete se s druge strane izbrbljati i upasti u nevolju. Škorpija je takođe ekstremno iskrena.

3. Rak

Rak je spreman na sve. Ako ubacite neku intrigantnu ideju u njegovu glavu, on već planira kako će sve to ispasti. Vrlo je maštovit i smisliće najluđi scenario i tražiti od vas da sve to proživite s njim. S kombinacijom njegove ćudljivosti i tvrdoglavosti treba biti oprezan.



4. Strijelac



Strijelac je energičan i optimističan, a njegova energija za druge je često previše, pa ne mogu držati korak s njim.

Može vas natjerati da radite stvari i koje vam nisu prijatne i zbog kojih biste mogli požaliti.

Strijelac je divlji i može vas uvući u velike nestašluke. Voli se takođe šaliti, što je dobro i zabavno dok ga ne shvatite ozbiljno. Strijelac ima takmičarski duh i s njim vam nikada neće biti dosadno.

