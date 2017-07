Čuvar prirode: Od 12. godine svaki dan posadi po jedno drvo

Zamislite samo kako bi svijet bio bolje mjesto za život kada bi svaki čovjek slijedio njegov primjer. Abdul Samad, u Bangladešu poznat i kao Drvo Samad, radi kao vozač rikše i dnevno zarađuje oko 1,25 dolara, što je jedva dovoljno da prehrani svoju porodicu.

Međutim, i uz taj skroman prihod, on sve ove godine uspijeva da svaki dan kupi bar po jednu mladicu i posadi je negdje u svom gradu Fardiupuru. On smatra da je to njegova dužnost na ovom svijetu i tvrdi da noću ne može zaspati ako taj dan nije posadio bar jedno drvo. “Ako ne posadim drvo, ne mogu zaspati od muke. Ovo radim od svoje 12. godine i većinu stabala sam posadio na državnoj zemlji, gdje sam siguran da ih niko ne smije dirati. Redovno ih obilazim, zalivam. Volim sva živa bića, volim i životinje, ali za drveće sam nekako posebno vezan”, kaže on.

Samad sa suprugom Jornom i četvoro djece živi u skromnoj drvenoj kolibi. Iako nekada nemaju novca da sastave do kraja mjeseca, on ne odustaje od sadnje drveća. Supruga mu često drži pridike zbog toga što i to malo novca troši na mlada stabla, ali on je jednostavno ne sluša. “Njegovi prihodi su zaista minimalni, često nemamo da izdržimo cijeli mjesec.

Nekada mu zabranim da troši novac na sadnice, ali on me jednostavno ne sluša”, kaže Jorna. Ipak, djeca imaju drugačije mišljenje. “Još nijednom mom ocu nisam rekao da ne sadi drveće, jer znam da čini dobru stvar i drago mi je što je istrajan i svaki dan posadi bar jedno”, kaže Kutub Udin (30), Abdulov sin. I Abdulove komšije znaju za njegovu svakodnevnu naviku i kažu da to čini bukvalno cijeli život. Neka stabla koja je posadio u najranijem djetinjstvu danas su već ogromna.

“Samad je primjer za sve nas, on je izuzetan čovjek. Njegov rad me zaista inspiriše. Nije samo stvar u drveću. Samad je izuzetan komšija, pomaže nam u svemu. Samo ga zamolite za nešto, on će dati sve od sebe da vam pomogne.

On je tip ličnosti koji je neophodan u svakom društvu”, kaže komšija Sakandar. Samad kaže da je drveće počeo da sadi jer mu je bog tako rekao. Za ovih 48 godina posadio je tačno 17.532 stabala. Za svoje zasluge nedavno je i odlikovan. Naime, bangladeški mediji su mu dodijelili nagradu od 100.000 taka (1.253 dolara) kako bi sebi i svojoj porodici izgradio bolji dom. U govoru povodom primanja nagrade Abdul je rekao da se on trudi da bude čuvar prirode te pozvao sve da slijede njegov primjer i štite okolinu. “Ja ne mogu sam, potrebna mi je pomoć i ostalih”, rekao je Abdul.

