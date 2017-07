Iz šale je nepoznatog muškarca pitala bi li joj bio muž…

Društvene mreže mnogo su puta bile platforma na kojoj su se potpuni stranci upoznali, zaljubili…

Advertisements

Jedna je djevojka trebala ići na vjenčanje svoje sestre te je iz šale jednog nepoznatog muškarca na Twitteru upitala bi li joj bio muž, barem za taj vikend, piše “Večernji“…

“Jesi li muškarac? Mogu li te posuditi idući vikend za jedno vjenčanje? Još ako bi mogao dovesti i neku bebu da mogu glumiti da je moja, bili bi to dodatni bodovi.”

Sasvim neočekivano, Phil Gibson joj je odgovorio da ima svečano odijelo i da prihvaća poziv. Ipak, nije joj bio pratnja na vjenčanju, ali su te sedmice dogovorili susret i odlazak na piće.

Tri godine kasnije par se zaista i vjenčao, a to su, naravno, objavili na Twitteru, mjestu na kojem je sve i počelo…

But still – I jokingly wished to marry him, having not even met him, and it happened. Still blows my mind.

— Llia Apostolou (@Llia) July 5, 2017